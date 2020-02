Panthers Roseto passano a Roma e conservano il primo posto solitario

ROMA – L’ennesimo raid vincente nella Capitale mantiene le Baia del Re Panthers Roseto al primo posto solitario in classifica: contro Roma XVI finisce 43-50, e per le ragazze di coach Ghilardi è il successo consecutivo numero sei. La partita è un deja-vu di tante altre vittorie di quest’anno: le Pantere soffrono, lottano, vanno sotto nel punteggio ma non mollano, combattono e sorpassano, e poi non si voltano più indietro, facendo valere nei momenti decisivi uno spessore tecnico e soprattutto mentale ormai inequivocabile. Vincere le partite così dà ancora più valore all’incredibile cavalcata di queste fantastiche atlete.

E così ormai non sorprende che dopo il 26-22 per Roma dell’intervallo lungo Roseto serri i lucchetti della propria difesa, concedendo da lì in poi appena 17 punti alle capitoline (ma segnandone anche 18 nel solo ultimo quarto) e costruendo un mattoncino per volta la propria vittoria. La top scorer è Camilla Servadio con 17 punti (anche questo è un deja-vu) ma nella solita prova di gruppo emergono anche, per citarne qualcuna, una battagliera Trovarelli che guida la rimonta nel terzo quarto, le solite Lucente, De Vettor e Pallotta a turno fondamentali, e la neopantera Scoglia che firma il canestro della staffa.

Ma il ciclo di ferro in questo inizio del girone di ritorno è ben lungi dalla sua conclusione: le prossime due sfide contro Elite Roma (che ha appena battuto il San Raffaele) e Aprilia mantengono elevatissimo il grado di difficoltà per le Pantere. Ed è quindi persino superfluo sottolineare quanto sarà importante, sabato alle 18:30, l’appoggio di un pubblico caldo e numeroso al PalaMaggetti.

La nostra Camilla Servadio: “È stata una partita non bellissima, più fisica che tecnica, con tanti errori da entrambe le parti. Siamo riuscite ad avere la meglio quando abbiamo ripreso a giocare con maggiore lucidità in attacco e recuperando alcune palle in difesa. Ora testa a sabato per un’altra sfida difficilissima!”

TABELLINO

ROMA XVI-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 43-50 (8-12; 26-22; 33-32)

ROSETO: Sara Ambrosio, Camilla Servadio 17, Simona Di Giandomenico, Francesca Trovarelli 5, Alyssa Rospo, Francesca Lucente 9, Claudia Pallotta 7, Giulia Cifeca, Serena Scoglia 4, Francesca Marini, Azzurra Di Giacopo, Irene De Vettor 8. Coach: Franco Ghilardi.

4° GIORNATA DI RITORNO

Academy Latina-Stella Azzurra 47-80

Mokambo Chieti-Basket Roma 25-50

Roma XVI-Baia del Re Panthers Roseto 43-50

Orvieto-Antoniana Pescara 70-54

Elite Roma-San Raffaele Roma 54-49

Virtus Aprilia-Pallacanestro Roma 70-24

Esquilino-SMIT Roma 47-37

LA CLASSIFICA

Baia del Re Panthers Roseto 30

Virtus Aprilia 28

Stella Azzurra 28

Esquilino 26

San Raffaele Roma 26

Elite Roma 20

Pallacanestro Pescara 16

Roma XVI 16

Orvieto 16

SMIT Roma 8

Mokambo Chieti 8

Basket Roma 6

Pallacanestro Roma 4

Academy Latina 2

PROSSIMO TURNO

Baia Del Re Panthers Roseto-Elite Roma (sabato 8, ore 18:30)

Antoniana Pescara-Academy Latina (sabato 8, ore 19:00)

San Raffaele-Aprilia (sabato 8, ore 19:00)

Pallacanestro Roma-Mokambo Chieti (sabato 8, ore 19:30)

Basket Roma-Orvieto (domenica 9, ore 20:00)

Stella Azzurra-SMIT Roma (domenica 9, ore 20:30)

Roma XVI-Esquilino (domenica 9, ore 20:30)

Foto Antonio Tommarelli