Roccaraso, circolazione solo da viale Roma: ecco le limitazioni

ROCCARASO – Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, sulla pagina Facebook ha informato circa importanti limitazioni alla viabilità a partire da oggi, 14 marzo 2020, per venire incontro alle forze dell’ordine impegnate nei controlli. Ecco quanto si apprende: “Per prevenire atteggiamenti irresponsabili e aiutare le forze dell’ordine impegnate nei controlli, da oggi la viabilità di Roccaraso subirà importanti limitazioni. Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede che al centro abitato si potrà accedere, per chi proviene dalla statale 17, soltanto da viale Roma, mentre tutti gli altri accessi saranno vietati. In questo momento è importante un cambio radicale delle nostre abitudini. Per questo rinnovo a tutti il mio appello alla responsabilità. Solo così ce la faremo”.

ORDINANZA PARCO GIOCHI

Firmata ieri un’ordinanza che vieta l’utilizzo del parco giochi sul Pratone a Roccaraso e di quello in via Bologna a Pietransieri. “A tutti chiedo un supplemento di responsabilità, soprattutto alle famiglie con i bambini piccoli. È difficile cambiare le proprie abitudini ma con un piccolo sforzo ce la faremo” le parole del primo cittadino.

INTERVENTO DI DISINFEZIONE

Nella notte tra venerdì e sabato (dalla mezzanotte alle 6 del mattino) è stata effettuta un’azione di disinfezione e sanificazione delle strade e tutte le aree e gli spazi pubblici.

Foto di Roccaraso pagina facebook sindaco Di Donato