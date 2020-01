Giulianova, al Kursaal incontro con Roberto Re

L’esperto internazionale di formazione e crescita personale e motivazionale il 4 febbraio terrà il seminario“Tempo di Risultati”

GIULIANOVA (TE) – Il 4 febbraio, al Kursaal di Giulianova, arriva Roberto Re, uno dei massimi esperti di formazione e crescita personale e motivazione in Italia e all’Estero, con un seminario in notturna dal titolo “Tempo di Risultati”.

L’incontro, con il patrocinio del Comune di Giulianova, è rivolto non solo alle realtà imprenditoriali locali, ma a tutti coloro che vogliano sviluppare una forte “Mentalità al Risultato” e ritrovare equilibrio tra vita personale e professionale.

Oltre 25 anni di esperienza “sul campo”, più di 350.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea.

L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere, sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale.

Ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini.

Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer.

È autore di popolari best seller tra cui “Leader di te stesso“, manuale di self-help edito da Mondadori, che ha riscosso un enorme successo di pubblico superando di gran lunga le vendite dei “guru” internazionali del settore.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato anche “Smettila di incasinarti”.

Con Roy Martina, medico olistico di fama internazionale, ha scritto a quattro mani “Energy!”, un libro sul benessere psicofisico.

A inizio 2015 è uscito il libro “Cambiare senza Paura”, un vero e proprio manuale sull’affrontare al meglio il cambiamento senza subirlo.

Inoltre, è curatore della collana “Libri da Leader” edito da Mondadori e della collana in 30 volumi e video-tutorial “Coach di Te Stesso”, il corso completo sul Self Coaching.

Nel 2006 è stato conduttore dell’unica trasmissione televisiva italiana sullo sviluppo personale “Leader di te stesso“, andata in onda sul circuito nazionale Odeon Tv e SKY con picchi di oltre 700.000 telespettatori a puntata.

Le strategie e le tecniche applicate durante i suoi seminari e le Personal Coaching, permettono costantemente, a chi ha il piacere di lavorare con lui, di ottenere risultati fuori dalla norma. Sempre spinto da un’incredibile passione per lo sviluppo del potenziale umano, Roberto Re ha interamente dedicato la sua vita alle strategie di peak performance e alla diffusione della cultura del training mentale e del fitness emozionale, certo che la performance migliori in qualunque settore grazie ad un appropriato uso delle proprie risorse e alla gestione dei propri stati d’animo.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare a Giulianova uno dei massimi esperti a livello internazionale nel campo della formazione e crescita motivazionale – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – grazie allo sviluppo di doti innate e alle pratiche di studio e perfezionamento che porta avanti da oltre 25 anni, Roberto Re con il suo seminario, già ospitato nelle grandi città italiane, rappresenta una opportunità unica per le nostre realtà imprenditoriali di potersi avvalere dei consigli e delle tecniche per migliorare le proprie prestazioni. L’incontro, che si terrà il 4 febbraio al Kursaal, dalle 19 alle 24, è stato studiato “in notturna” anche per facilitare la partecipazione dei lavoratori”.

“Questo appuntamento di alto profilo con il mental coach Roberto Re rappresenta una opportunità di crescita rivolta anche agli imprenditori ed operatori economici della nostra città- dichiara l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – perché siamo convinti che lo sviluppo economico passi anche attraverso la formazione, con tecniche e metodologie innovative, che vadano ad accrescere la motivazione personale, per affrontare con grinta e consapevolezza le tante sfide che il mondo del lavoro ci pone davanti ogni giorno”.

Per info sul seminario “Tempo di Risultati” è possibile consultare il sito internet ufficiale di Roberto Re http://www.robertore.com.

Il Comune interviene a supporto del seminario con un contributo per tutte le aziende con sede in Giulianova, ottenibile al momento dell’iscrizione via web, inserendo un codice che può essere richiesto contattando direttamente il centralino comunale 085/80211.