Roberto Ranieri al Teramo Calcio dall’Atalanta

Il giocatore arriva a titolo temporaneo per rinforzare la mediana della squadra biancorossa. “Voglio giocarmi al meglio questa chance”

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Ranieri. Il 21enne centrocampista originario di Treviglio, è cresciuto calcisticamente proprio nella squadra neroazzurra, prima di vivere due esperienze in Serie C con le maglie di Cosenza ed Alessandria, per un totale di 50 presenze complessive nelle ultime due stagioni.

«Mi hanno incuriosito l’insistenza e il desiderio di avermi qui da parte del mister Zichella – le sue prime parole – non c’era mai stato prima d’ora un tecnico che mostrasse questo interesse nei miei confronti. Sono un calciatore prevalentemente tecnico, in carriera sono stato impiegato in tutti i ruoli della mediana, ma per caratteristiche magari il playmaker è quello che preferisco. Nell’Atalanta ho trascorso otto anni di Settore Giovanile, dagli Esordienti alla Primavera; del gruppo che mi appresto a conoscere ho giocato solo contro Zenuni ai tempi della Primavera. L’obiettivo? Giocarmi al meglio questa chance e contribuire a far arrivare la squadra il più in alto possibile».