Rivisondoli alla Fiera del Turismo 2018 di Rimini

Sarà presente con un proprio stand dal 10 al 12 ottobre per proporre la propria offerta turistica in un ambito nazionale e internazionale

RIVISONDOLI – Il Comune di Rivisondoli sarà presente con un proprio stand dal 10 al 12 ottobre al TTG di Rimini, la importante kermesse dedicata al turismo che ormai rappresenta un importante momento di promozione per tutto il mondo travel.

Si tratta di un evento internazionale pensato per il confronto commerciale fra professionisti del turismo e il Comune di Rivisondoli ha coordinato la presenza del proprio territorio con l’obiettivo di proporre l’offerta turistica 2018 – 2019 in un ambito nazionale e internazionale.

Al TTG Travel Experience, sono previste oltre 70.000 presenze che parteciperanno a 200 eventi in programma e visiteranno oltre 2.000 espositori che potranno entrare in contatto con ben 1.500 buyer provenienti da 90 paesi, in una fiera che è il principale appuntamento italiano esclusivamente dedicato al B2B del turismo.

Parteciperà alla giornata inaugurale il Ministro del Turismo Gian Maria Centinaio che darà lo start ad una appuntamento che riscontra da anni una continua crescita di interesse e di partecipazione.

“É con grande soddisfazione e impegno che l’Amministrazione di Rivisondoli ha intrapreso questa iniziativa” – afferma il Sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia – “La proposta turistica del nostro territorio merita la massima diffusione nazionale ed internazionale nella certezza che i nostri operatori e le nostre attività sappiano garantire i migliori standard qualitativi, per trasformare i soggiorni a Rivisondoli in una indimenticabile esperienza in ogni stagione”.

La partecipazione al TTG di Rimini è inserita nella più vasta programmazione del Progetto Rivisondoli sport e turismo in Abruzzo, contenitore di eventi, iniziative e comunicazione, voluto dall’Amministrazione Comunale e coordinato da Makers Group.