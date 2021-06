“Ritornanti al futuro” a Gagliano Aterno: ecco quando

Il 18 luglio il primo degli appuntamenti che porteranno alla scoperta della Gagliano di ieri, oggi e domani

GAGLIANO ATERNO – “Ritornanti al futuro” é un percorso di quattro azioni collettive che porteranno progressivamente a ragionare sul paese di Gagliano Aterno e su ciò che ne sarà.

Il primo appuntamento sarà il 18 luglio: una passeggiata immersiva di comunità, in cui si racconterà e ragionerà sulla Gagliano di ieri, di oggi e di domani, anche con l’aiuto di “incursioni” esterne.

Il ritrovo di tutti i partecipanti é previsto per le 17 alla Fonte Medievale di Gagliano. A seguito di una breve presentazione del percorso e delle attività previste, si procederà insieme verso le tappe successive.

Il percorso sarò composto da sei fermate a cui corrispondono due luoghi di ieri, due di oggi e due di domani. In tre delle tappe verranno offerti dei piccoli rinfreschi.

Ogni tappa sarà organizzata in modo tale da stimolare discussioni e partecipazione attiva da parte di tutti; inoltre, ci si affiderà agli interventi di vecchi e nuovi abitanti di Gagliano, come anche agli interventi dello storico Augusto Ciuffetti.

Nel corso della passeggiata i partecipanti saranno coinvolti anche nella creazione di mappe emozionali, per cui sarà ornito tutto il materiale necessario a inizio passeggiata.

19.30 é l’ orario previsto di arrivo all’ultima tappa, in cui si chiuderà la passeggiata.

Per le 21, dopo la cena, per chi vorrà restare è previsto uno spettacolo in Piazza Kennedy, adatto a tutte le età.

Se il numero di partecipanti dovesse richiederlo, la passeggiata sarà organizzata in due turni.

Per informazioni si invita a contattare: Giulia 3356544905, Raffaele 3348719258.

Prossimi appuntamenti, 22 agosto, 4 settembre, 11 e 12 settembre.