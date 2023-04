Rito dei Serpari di Cocullo 2023: otto treni straordinari

Il Primo Maggio tra Avezzano e Sulmona ci saranno quasi 5.000 posti a sedere complessivi a disposizione dei viaggiatori: le promozioni previste

COCULLO – Ritorna, lunedì 1° maggio, il “Rito dei Serpari” di Cocullo (L’Aquila), tradizionale e suggestivo appuntamento previsto in occasione della festa di San Domenico. Per facilitare la mobilità dei visitatori, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Abruzzo, committente del servizio – potenzierà l’offerta con 8 treni e diverse fermate straordinarie a Cocullo sulla linea Avezzano – Sulmona.

Lunedì 1°maggio saranno complessivamente quasi 5.000 i posti a sedere a disposizione di chi vorrà arrivare e ripartire da Cocullo con i treni regionali.

Raggiungere Cocullo con i treni regionali diventa la soluzione più comoda, vista l’intensità del traffico autostradale e le difficoltà di trovare parcheggio in paese durante la giornata dell’evento: la stazione ferroviaria dista infatti solo 600 metri dal cuore della festa.

Le promozioni del Regionale

La convenienza di scegliere il Regionale di Trenitalia cresce con le speciali promozioni che consentono di viaggiare in gruppo composto da almeno 10 persone con uno sconto del 10% sulla tariffa base. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis, mentre fino a 11 anni pagano la metà del prezzo standard.

Agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali e regionali veloci. Per il fine settimana, è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Mentre gli abbonati del Regionale possono usufruire di Viaggia con me, per spostarsi gratuitamente su tutti i treni del Regionale assieme a chi ha acquistato un biglietto.

Foto di repertorio