“Inclusion of diversity”: al via il progetto per formare Tutor d’inclusione

L’obiettivo è facilitare l’incontro tra le aziende e i soggetti fragili e svantaggiati. Questa mattina c’è stata la presentazione a Pescara

PESCARA – La Sala Consiliare del Comune ha ospitato questa mattina l’incontro pubblico di presentazione del progetto di formazione “Inclusion of diversity” organizzato dal Consorzio di cooperative sociali “Impresa & Sociale” di Pescara.

Il Consorzio, in collaborazione con l’EBTU – Ente bilaterale per il turismo Abruzzo – e l’EBTER – Ente bilaterale per il terziario Abruzzo – ha realizzato questo progetto di inclusione sociale che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le aziende e i soggetti fragili e svantaggiati. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e dei Comuni di Montesilvano e San Giovanni Teatino.

Il sindaco Carlo Masci ha accolto l’iniziativa in maniera positiva “in quanto – ha detto questa mattina – si inserisce tra le numerose attività di inclusione sociale realizzate dal Comune di Pescara, sempre presente in tutto ciò che contribuisce ad accrescere la cultura dell’inclusione sociale e lavorativa ma soprattutto della conoscenza della diversità, per creare in maniera concreta una reale integrazione. Il lavoro è davvero una delle occasioni di integrazione reale”.

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pescara Adelchi Sulpizio si è complimentato con gli organizzatori dell’iniziativa “poiché non esistono su tutto il territorio nazionale tanti progetti simili, ossia di supporto alle aziende che vogliono includere nei propri ambienti di lavoro persone fragili e svantaggiate e vogliono farlo con competenza e preparazione”.

Il Presidente del Consorzio Marco Cascella ha sottolineato che “l’inserimento in organico di una persona con disabilità fa sì che le aziende debbano lavorare sulle proprie condizioni organizzative, sulla cultura dell’accoglienza e, allo stesso modo, sulle competenze che la persona può offrire. Il Consorzio con questo progetto ha l’obiettivo di aiutarle”.

Il Presidente dell’EBTU Davide Frigelli, la rappresentante per l’EBTER Chiara D’Arcangelo e la referente per il Consorzio Elena Crispino, tutti parte attiva della progettazione di questo percorso, hanno dato valore all’investimento nel percorso di Training Inclusion of diversity perché si tratta di una scelta vincente per le aziende in un’ottica di cambiamento culturale delle stesse, di dinamiche relazionali, di modalità inclusive e di crescita. Il Corso di formazione, destinato ai dipendenti delle aziende che desiderano diventare “Tutor d’inclusione”, si terrà il 2, 4, 9 e 11 maggio presso l’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare (CH).

Sui siti degli organizzatori sono disponibili il programma e i riferimenti per le iscrizioni.