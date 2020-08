Ritiro Napoli Calcio, “Ricostruire: la parola alle imprese” a Castel di Sangro

Si è svolta ieri una conferenza sul tema alla presenza del presidente del Napoli calcio, organizzato in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli, Comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta Smart talk

CASTEL DI SANGRO – “Oltre all’aspetto tecnico-agonistico esiste una destinazione turistica che vogliamo promuovere, diffondere e valorizzare. Naturalmente, con un occhio attento alle prospettive future imprenditoriali e a come individuare ed affrontare quei nodi critici che le aziende locali devono superare nei processi produttivi, nel rapporto con i lavoratori e con i fornitori, nonché nel contesto di sostenibilità dell’impresa stessa”.

É il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo presente in questi giorni a Castel di Sangro, insieme ad altri componenti della giunta regionale, in occasione del ritiro del Napoli Calcio.

“Il nostro – ha aggiunto l’assessore – è un territorio fatto di paesaggi naturali bellissimi e rurali. Ma è anche un Abruzzo innovativo e industriale che dobbiamo sostenere e rilanciare in un’economia regionale estremamente diversificata che racconta una geografia produttiva di qualità, competitiva , capace di innovarsi e di rinnovarsi nel tempo crescendo insieme al territorio”.

Ieri a Castel di Sangro una conferenza sul tema “Ricostruire: la parola alle imprese” alla presenza del presidente del Napoli calcio, organizzato in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli, Comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta Smart talk.

Presenti anche l’amministratore delegato di Magnaghi Aeronautica, l’amministratore delegato della Walter Tosto, della Triboo Group, e in collegamento da Milano l’ amministratore delegato di Banco BPM.

In apertura a De Laurentiis è stato donato un prodotto tipico della ceramica abruzzese: “Lo esporremo nella sede della nostra società sportiva – ha commentato il Patron del Napoli calcio”.

​​La Giunta regionale ha individuato la DMC “Abruzzo Innovazione Turismo”, quale soggetto deputato alla gestione di servizi alle imprese e ai turisti, per lo svolgimento del ruolo di organizzatore e coordinatore nella realizzazione del Villaggio Accoglienza a Castel di Sangro. Qui fino al 4 settembre è possibile visitare stand con prodotti tipici locali che vanno dall’enogastronomia alle produzioni artigianali.

Tantissimi gli apprezzamenti per gli stand e per i prodotti esposti della migliore tradizione eno-gastronomica, in mostra ma anche in vendita, al Palazzetto dello sport. GAL Marsica, Gal Gran Sasso Velino e DMC hanno curato la parte espositiva e di marketing.

Un’importante ricaduta sul territorio dal punto di vista turistico ed economico.

Da Pescocostanzo a Scanno, dagli impianti di risalita di Roccaraso, Rivisondoli e Barrea a Pescasseroli e all’area del Parco nazionale d’Abruzzo e dell’Alta Valle del Sagittario. E’ questa la vetrina che si affaccia sul mondo dello sport in Abruzzo in questi giorni.

Per l’assessore regionale al turismo si conferma l’impegno della Regione per una strategia di rilancio con indirizzi e strategie legati agli eventi, per intercettare i flussi turistici e agevolare la destinazione Abruzzo in questa estate 2020, così particolare, ma anche e soprattutto, per richiamare attenzione per il futuro.

“I dati parziali sulle presenze turistiche di questa prima parte dell’estate –ha proseguito l’assessore – fanno registrare numeri sorprendenti per l’Abruzzo che si inserisce tra le mete più gettonate insieme a Puglia, Sicilia, Sardegna ed Umbria. A questo si aggiunge che la presenza del Napoli Calcio non solo sta affermando il ruolo e l’immagine della regione quale territorio a vocazione sportiva – ha proseguito Febbo – ma ci consente l’interazione tra sport, turismo, cultura e imprenditoria. Una collaborazione virtuosa in termini di visibilità e di sviluppo”.