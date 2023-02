Risultati delle Regionali in Lazio e Lombardia: i commenti del centro destra

L’AQUILA – “La conferma del centrodestra alla guida della Regione Lombardia e la vittoria in Regione Lazio, nonostante siano passati solo poco più di cento giorni dall’insediamento del governo Meloni, rappresentano una iniezione di fiducia per l’esecutivo, un primo, importante pit stop per il valore politico nazionale che il voto di Regioni così importanti da sempre rappresenta”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“Un risultato che può essere letto in diversi modi” analizza, “innanzitutto conferma l’importanza dell’unità della coalizione, attesta il gradimento nei confronti dell’operato del governo, dà anche a noi, in Abruzzo, il giusto ottimismo in vista delle elezioni del prossimo anno quando siamo sicuri che riusciremo a confermare la guida della Regione con Marco Marsilio. Non si può non osservare, inoltre”, aggiunge il senatore, “il risultato di Fratelli d’Italia che si conferma primo partito e motore dell’intero centrodestra. Auguro buon lavoro a Francesco Rocca, neo presidente della Regione Lazio, e ad Attilio Fontana, riconfermato governatore della Lombardia”, conclude Liris.

"Auguro buon lavoro a Francesco Rocca, neo presidente della Regione Lazio, e ad Attilio Fontana, riconfermato governatore della Lombardia. E' stata una tornata elettorale importante per il centrodestra che esce vincitore in due regioni molto grandi e rappresenta, dunque, un test politico anche di carattere nazionale che attesta il buon governo del presidente Meloni, evidentemente apprezzato e premiato dagli elettori. Di rilievo è anche il risultato conseguito da Fratelli d'Italia che si conferma primo partito e motore del successo del centrodestra. La vittoria di Rocca è, inoltre, particolarmente significativa per l'Abruzzo potendo rafforzare il dialogo e la collaborazione con il presidente Marsilio, iniziando dai temi sulle infrastrutture come il collegamento ferroviario Pescara-Roma e le autostrade A24 e A25". E' quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Così come già avviene con la Regione Marche, adesso, con la vittoria di Rocca nel Lazio, la nostra Regione potrà lavorare con maggiore sinergia, soprattutto sulle infrastrutture. Il dialogo e l’azione, spesso congiunta, tra Marsilio e il collega Acquaroli hanno accelerato molti procedimenti in corso, non ultima la ripresa immediata dei lavori sulla A14. Allo stesso modo, un’interlocuzione più rapida e concreta con la Regione Lazio, in particolare sul progetto del raddoppio ferroviario Roma-Pescara, darà ottimi frutti nel reciproco interesse delle popolazioni”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, in merito alla vittoria nel Lazio di Francesco Rocca.