Radio Teate On Air a San Valentino festeggia la sua prima messa in onda

CHIETI – Il 14 febbraio Radio Teate On air festeggia il suo primo anno di messa in onda. Dopo i festeggiamenti dell’anniversario dell’inaugurazione della sala radio, il 30 ottobre scorso, la web radio teatina ha come riferimento anche il giorno degli innamorati e la giornata mondiale della Radio (13 febbraio), esattamente un anno fa sono andati in onda i primi podcast realizzati dai giovani speaker e la playlist musicale sapientemente curata da Gianmarco Garofalo.

Teate On Air è la radio via internet che ha sede nell’ex Centro Sociale San Martino a Chieti Scalo, l’obiettivo dell’Associazione Erga Omnes e dell’Informagiovani di Chieti, che hanno realizzato il progetto assieme agli assessori comunali all’innovazione sociale ed alle politiche giovanili, rispettivamente Mara Maretti e Manuel Pantalone, è quello di coinvolgere i giovani e creare uno spazio di aggregazione, diventando così un mezzo di comunicazione leggero e fruibile, punto di riferimento per il territorio.

Dal sito www.radioteateonair.it curato da Lorenzo Cugini, si parla di musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formativa e lavorative, il tutto visto con gli occhi dei giovani che sono i principali protagonisti. Una grande varietà di contenuti audio da ascoltare in qualsiasi momento:

– Chicche Digitali, il podcast di Francesca Michetti che seleziona e racconta per voi le ultime chicche sul mondo digitale.

– Free stress, il podcast di Zaira Lazzari di meditazione, rilassamento, ed esercizi di consapevolezza.

– Il fisico impertinente, il podcast di Andrea Angelucci di fisica che aiuta a conoscere il mondo che ci circonda mediante la bellezza delle leggi della natura.

– Night Talk, il programma di intrattenimento di Tommasina Savio e Leonardo Stenta.

– Orienta Express, la rubrica di orientamento sulla formazione ed il mondo del lavoro, condotta da Angelo Carrieri e Pasquale Elia.

– Pubbliche interazioni, la rubrica condotta da Chiara Padula e Pasquale Elia che dà voce ad associazioni, enti e cittadini che si occupano e si preoccupano del sociale.

– Quella dell’Oroscopo, la rubrica che ti accompagna alla scoperta di cosa ti dicono le stelle, curata da Martina Vecchio.

– Salotto Culturale, la rubrica che ha lo scopo di avvicinare il pubblico alla musica classica ed alla cultura in generale, condotta da Silvia Monti, Andrea Greco e Chiara Padula.

– InComune, la rubrica che si occupa di comunicazione istituzionale, informando la cittadinanza dei vari servizi e progetti del Comune di Chieti.

– A ruota libera, a cura di Lorenzo Cugini, la vetrina delle idee, non ancora mature per divenire serie ufficiali.

Oltre agli speaker, che gestiscono i vari podcast presenti, altri sono in cantiere insieme alle live, è bene evidenziare il lavoro che c’è dietro la post-produzione curata maggiormente da Chiara Padula e prima ancora di regia curata dalla stessa Chiara, da Lorenzo e da Gianmarco. Inoltre, la gestione dei social, in particolare Instagram e Facebook, curata da Maria De Palma, fino ad arrivare alla cura del blog, all’interno del sito, di Leonardo Stenta.

Queste attività sono essenziali per creare un servizio di buona qualità, gestito da volontari che si sono autoformati costantemente.

“In un anno dalla nostra partenza il progetto si è sempre di più strutturato e abbiamo partecipato, anche come radio ufficiale, a vari eventi, manifestazioni e concerti a Chieti e paesi limitrofi, con la passione e l’impegno che ci contraddistinguono” – afferma l’editor di Radio Teate On Air e Presidente di Erga Omnes, Pasquale Elia.

Se vi interessa collaborare e contribuire al progetto della radio potete inviare una mail all’indirizzo: info@radioteateonair.it. Inoltre, nella sezione “Sostienici” del sito, potete lasciare una donazione, anche minima, un gesto simbolico per supportare il progetto.