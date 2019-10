“Risiko”, esce oggi il nuovo singolo dei Metanoia [VIDEO]

TORTORETO – É uscito oggi, venerdi 4 ottobre, “Risiko“, il nuovo singolo dei Metanoia. La canzone è la terza estratta dall’album “L’eEquilibrio dei numeri primi”, la prima produzione della band abruzzese. “Risiko” è uscita in tutti i digital stores ed è accompagnata da un video su YouTube girato a Tortoreto durante il concerto del 30 giugno, in uno dei concerti de “L’Equilibrio dei numeri primi tour”.



I Metanoia scelgono un tema importante come la guerra dimostrando maturità artistica ed una sensibilità superiore per la loro giovane età, infatti la canzone non è una classica denuncia contro la guerra ma una riflessione verso un meccanismo in cui a rimetterci sono spesso gli innocenti, per lo più bambini ch vengno privati della loro libertà.