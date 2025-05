PESCARA – Questa settimana con l’evento “RiscopriAMO il Tedesco – Un ponte tra Abruzzo e Germania” nella la Sala Consiliare del Comune di Pescara si è svolta una mattinata ricca di interventi, testimonianze e performance, organizzata da Pro Deutsch Italia con il prezioso sostegno dell’Assessore all’Istruzione Valeria Toppetti e il patrocinio del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo e della Fondazione PescarAbruzzo.

Ospiti d’onore la Sig.ra Elisa Kempe Delegata della Ambasciata di Germania e il Sig. Ferdinand Krings rappresentante del Goethe-Institut di Roma, presenti le autorità locali e i dirigenti scolastici del territorio.

A promuovere, organizzare e moderare l’incontro è stata la referente per l’Abruzzo Virginia D’Alò, che dichiara “Sono felice di dare spazio a voci diverse: studenti, imprenditori, rappresentanti dell’Ufficio VIAVAI– ufficio per gli scambi giovanili italo-tedeschi perché credo che sia nostra responsabilità come docenti della lingua tedesca, superare il pregiudizio che a volte condiziona e scoraggia i giovani nello studio del tedesco definita lingua ostica e complessa. Non è così ma al contrario è una lingua logica, strutturata e profondamente espressiva. Oggi si sono susseguiti collegamenti con studenti in mobilità in Germania, esibizioni canore, una mini lezione di tedesco per studenti delle scuole medie e tanti spunti concreti sulle opportunità di studio e lavoro che la lingua tedesca offre in Abruzzo”.

L’evento ha rappresentato anche un momento di bilancio sui rapporti commerciali e aziendali dell’Abruzzo con la Germania. La Prof. D’Aló continua “Si è parlato di industria, agroalimentare, commercio, turismo: settori in cui il tedesco è una lingua chiave per il futuro lavorativo dei giovani abruzzesi” e prosegue “I protagonisti assoluti della giornata però sono stati senza dubbio gli studenti, che con le loro esibizioni e testimonianze hanno offerto un vero caleidoscopio di emozioni e riflessioni”.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara, che ha accolto l’iniziativa della associazione con grande entusiasmo ha dichiarato: “È fondamentale, in questa epoca, porre al centro di ogni obiettivo educativo l’internazionalità per trasferire ai nostri studenti il messaggio chiaro che senza contaminazione tra culture, mescolanza di lingue e interazioni umane e commerciali tra i paesi dell’Europa, la stessa Italia non potrà competere e partecipare al dialogo tra paesi. L’Italia è custode di valori universali, diritti umani è fondamentale che soltanto in una sempre più forte alleanza con gli altri stati europei potrà continuare a difendere e valorizzare nel panorama mondiale. Ecco perché è importante insegnare agli studenti che lo studio delle lingue è un presupposto imprescindibile per il loro futuro e che per noi abruzzesi la conoscenza del tedesco deve essere naturale e strategica come territorio industriale, commerciale e turistico in stretto contatto con i paesi a lingua tedesca”.

La partecipazione degli studenti è stata molto ampia: dal Tito Acerbo, Carolina Barone è intervenuta in collegamento dal Gymnasium Wesermünde di Bremerhaven, affiancata dai compagni delle classi 4ª C TUR e 4ª A RIM, che hanno condiviso le loro parole tedesche preferite. Giulia Di Pasquale ha coinvolto il pubblico con la sua energica interpretazione della canzone Hallo Guten Tag. Gli studenti della 3ª A del Liceo Linguistico “B. Spaventa” di Città Sant’Angelo hanno messo in scena una rappresentazione teatrale tratta da un testo di Kafka, regalando un momento di forte impatto emotivo. Attraverso un video, Elia Pierdomenico ha illustrato la propria esperienza in Germania con il progetto Chance Ausbildung, spiegando con chiarezza il modello duale e il sistema di apprendistato tedesco, riconosciuto a livello internazionale.

Un momento di grande delicatezza è stato offerto dagli alunni della scuola media “Tinozzi”, che hanno recitato la poesia “Mondnacht” di Joseph von Eichendorff, accompagnata dalla traduzione in italiano realizzata dagli studenti della Hardenstein-Gesamtschule di Witten, in visita a Pescara per uno scambio con il Liceo Linguistico “G. Marconi”.

Hanno portato la loro voce anche due studenti del Liceo Marconi: Benedetta Della Penna, vincitrice della borsa di studio Deutschland Plus dell’Ambasciata Tedesca, in partenza per tre settimane in Germania, e Samuele Marrone, candidato alla mobilità Erasmus+ di lungo periodo, che vivrà un’esperienza scolastica immersiva a Bonn.

La referente Prof. Virginia D’Alò, conclude “Ringrazio tutti i presenti e rivolgo un appello alle istituzioni affinché si moltiplichino le opportunità per l’insegnamento del tedesco nelle scuole abruzzesi – a beneficio dei giovani e della competitività della Regione. Quello di oggi è il primo evento nato per riscoprire il valore della lingua tedesca, più che mai attuale, strategica e ricca di opportunità per le nuove generazioni” .

Al termine della giornata le note dell’“Inno alla gioia”, simbolo di unità e collaborazione europea, interpretato da Siria Olivieri, ex studentessa del Tito Acerbo.