Riqualificazione di Città Sant’Angelo: avviati nuovi cantieri

CITTA’ SANT’ANGELO – Proseguono i numerosi cantieri avviati negli ultimi mesi su tutto il territorio angolano. Ai precedenti lavori di riqualificazione urbana, già in esecuzione e giunti quasi al termine, si sono aggiunti i seguenti:

• Rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi in Via dei Ciclamini per un importo di 200.000 euro

• Rifacimento dei marciapiedi in Contrada Madonna della Pace per un importo di 150.000 euro

• Rifacimento dei marciapiedi e degli asfalti in Via Torrette con disposizione di un’area svago per un importo di 150.000 euro

• Rifacimento degli asfalti in Via Pertini e Via dei Fiori grazie agli interventi attuati da Enel Energia

• Riqualificazione dell’edificio confiscato ed adibito a postazione 118 sito in Strada Lungofino grazie ad un finanziamento dell’Asl di Pescara

• Nei prossimi giorni verrà avviata la costruzione di un’area sgambettamento cani nei pressi dell’Istituto Scolastico Fabbiani per un importo di 25.000 euro.

La dichiarazione del Sindaco Matteo Perazzetti: ”Proseguiamo senza sosta l’importante progetto di riqualificazione della nostra città iniziato nel post covid e in continua evoluzione. Puntiamo al perfezionamento dell’urbanistica, all’ottimizzazione dei punti nevralgici e alla valorizzazione delle zone periferiche. Gli investimenti sono tanti e la richiesta di fondi a copertura dei tanti progetti in atto e in divenire impegna ogni giorno i nostri uffici.”