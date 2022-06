“Ripuliamo l’Abruzzo” fa tappa a Lanciano: ecco quando

L’iniziativa si svolgerà sabato 18 giugno quando sarà fatta conoscere l‘importanza storica e naturale di Fontana Grande di Civitanova

LANCIANO – Giunge nella città di Lanciano il progetto ‘Ripuliamo l’Abruzzo – La Terra nelle nostre mani’. Un’iniziativa che vede la sinergia fra l’Ente di Terzo Settore OPES, l’Associazione ambientalista Fare Verde Chieti-Pescara e l’Amministrazione comunale. È proprio qui a Lanciano che lo scorso 4 aprile 2022, presso la Sala d’Onore “Benito Lanci” i Comuni aderenti al progetto si sono riuniti per firmare in sinergia il Manifesto del progetto ambientalista.

L’appuntamento è Sabato 18 giugno, alle ore 9:30 presso Fontana Grande di Civitanova (Contrada Sant’Egidio).

“L’importanza storica e naturale di questo luogo va assolutamente preservata”– dichiara il Presidente di OPES Abruzzo, Terenzio Rucci che aggiunge “manufatti di questo tipo costituiscono la vera memoria storica della nostra terra e la loro manutenzione è di prioritaria importanza, così come è fondamentale portare i cittadini a conoscerli”.

Il manufatto viene fatto risalire tradizionalmente al III secolo. Rappresenta ancor oggi uno spaccato della vita rurale abruzzese, dove le fonti costituivano luoghi di sostentamento e di socializzazione. I volontari si occuperanno di ripulire e riqualificare l’area antistante l’anticafontana in modo da renderla di nuovo usufruibile alla cittadinanza tutta.

“Le aree e i manufatti di importanza storica, archeologica ed architettonica costituiscono sempre più spesso dei luoghi sicuri, zone di rifugio per la fauna e la flora autoctona” dichiara Antonio Pica, segretario di Fare Verde Chieti-Pescara “in particolare fontanili e antiche vasche rappresentano nelle aree fortemente modificate dall’azione dell’uomo gli unici bacini di acqua perenni, fondamentali per la riproduzione di tantissime specie di anfibi rari e in grado di ospitare piante estremamente localizzate in Regione”.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare con il loro prezioso contributo.