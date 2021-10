Ripa Teatina, parco giochi chiuso temporaneamente

Il parco resterà chiuso fino a quando le Forze dell’ordine non avranno svolto le indagini per individuare i responsabili di atti vandalici

RIPA TEATINA – Il parco giochi al convento di Ripa Teatina verrà temporaneamente chiuso al chiuso. La chiusura, resasi necessaria dai frequenti atti vandalici, sarà per il tempo necessario alla Forze dell’Ordine per svolgere le indagini,con la visione delle telecamere del posto, al fine di individuare i responsabili.

Il Comune ha invita la cittadinanza a collaborare affinché gli atti vandalici non si ripercuotano a danno di tutta la comunità. In accordo con le Forze dell’Ordine ha, inoltre, vietato il transito ai ciclomotori in tutta l’area del convento e incrementato i controlli.