Rinviate la pedalata e l’inaugurazione della Panchina Rossa a Giulianova

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne rimandate le due manifestazioni a causa delle avverse previsioni metereologiche

GIULIANOVA (TE) – Considerate le avverse previsioni meteorologiche, si comunica che la pedalata contro la violenza sulle donne organizzata dal CME Nuovi Accordi, in programma oggi, domenica 24 novembre alle ore 9, in partenza da Piazza del Mare a Giulianova, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Inoltre, sempre nell’ambito delle altre iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, è stata posticipata a domani, lunedì 25 novembre, alle ore 17 in Piazza Fosse Ardeatine, l’inaugurazione della Panchina Rossa, a cura del Lions Club Giulianova Castrum. Seguirà un originale Flash mob con la direzione artistica di Mara Recinelli di Danza Étoile. Restano invariati tutti gli altri appuntamenti.