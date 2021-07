Rinviata la Gran Sasso MTB Marathon prevista per il 25 luglio

CASTEL DEL MONTE – Gli organizzatori di Bike Team Bucchianico sono spiacenti dover comunicare il rinvio a data da destinarsi della Gran Sasso Mtb Marathon per sopraggiunti problemi riguardanti il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Non potendo in questo momento individuare una data utile per recuperare l’evento, sarà cura dell’organizzatore comunicarla non appena possibile.

La quarta prova di MTB Abruzzo Cup si sarebbe dovuta svolgere a Castel del Monte domenica 25 luglio e il circuito riprenderà il 29 agosto ad Aielli con la Sirente Bike Marathon.