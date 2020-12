L’AQUILA – “Rinaldo Tordera è stato nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi presidente della Accademia di Belle Arti dell’Aquila. E’ una splendida notizia. Auguro buon lavoro al neo presidente e ringrazio Manfredi per la sollecitudine con cui è stata fatta la nomina. Un ringraziamento va fatto al Presidente uscente Fabrizio Marinelli che ha tanto lavorato per la prestigiosa istituzione e che si era dimesso a fine ottobre. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, istituita nel lontano 1970, ha conservato negli anni la sua forte caratteristica di unire la formazione con la sperimentazione anche delle nuove tecnologie applicate all’arte.

Rinaldo Tordera, oltre alle importanti esperienze in campo bancario e gestionale, è stato già presidente del Conservatorio “Casella” e del Teatro d’innovazione l’Uovo. Il Ministro Manfredi aveva a settembre firmato il decreto ministeriale che assegna all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila un contributo di 1.320.000 di euro per l’attuazione di interventi di edilizia, più un altro contributo di 73.113 di euro per il finanziamento di programmi di Tipo B. Somme importanti per il miglioramento delle strutture, degli immobili e della didattica. Questa, come altre iniziative, rischiava di subire una battuta d’arresto. Ma la nomina di Tordera prima della fine dell’anno, consente subito la piena operatività dell’incarico“ lo riferisce in una nota Stefania Pezzopane.