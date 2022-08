Rientri dalle vacanze: consigli su come affrontare il viaggio in sicurezza

Il Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo e Molise” ha dato alcuni consigli su come affrontare al meglio il rientro dalla vacanze

REGIONE – Tempo di vacanze e bollini neri sulle strade ed autostrade del Paese. Sono già iniziati i primi significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche e oltre confine, ma i prossimi weekend di agosto si prospettano più critici per il traffico.

Per affrontare il viaggio in sicurezza il Compartimento Polizia Stradale “Abruzzo e Molise” consiglia:

Fate un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore;

Caricate i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori;

Consumate pasti sempre leggeri ed evitate le bevande alcoliche;

Non affrontate il viaggio in condizioni di stanchezza;

Osservate rigorosamente le distanze di sicurezza;

Assicurate tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati;

Richiedete informazioni sulla viabilità;

Utilizzate il cellulare con auricolare o bluetooth;

Fate una sosta almeno ogni due ore di guida;

Non lasciate in bella vista all’interno della vettura, durante le soste, oggetti di valore;

In occasione delle soste nelle aree di servizio parcheggiate l’autovettura negli appositi stalli senza intralciare il transito evitando di occupare spazi riservati a particolari categorie di utenti

Rispettate i limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alle condizioni atmosferiche, della strada e del traffico;

Indossate sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.

Viabilità Italia come ogni anno ha predisposto il Piano estivo 2022 contenente una serie di documenti utili per chi si metterà in viaggio.

L’impegno degli organismi che fanno parte di Viabilità Italia è stato quello di organizzare, su tutta la nostra rete viaria e ferroviaria, interventi in casi di criticità oltre ad intensificare la presenza delle pattuglie nei punti e nei periodi nevralgici. Nel piano inoltre sono riportate tutte le informazioni e le misure operative che saranno attuate.

Sono state individuate, e riportate in un calendario, le giornate in cui si prevede il maggior numero di persone in viaggio: in particolare la mattina di sabato 6 agosto e di sabato 13 agosto, entrambe contraddistinte da bollino nero, saranno i giorni con la più alta concentrazione delle partenze e di una parte dei rientri. Sempre nel calendario sono riportati anche i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.

Prima di mettersi in viaggio è utile informarsi attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dai concessionari stradali e autostradali su eventuali criticità lungo il proprio itinerario in modo da poter scegliere un percorso alternativo. Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informazioni sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it.