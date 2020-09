“Riduci l’impatto ambientale”, autovettura ibrida per il Comune di Pescara

PESCARA – In nome della sostenibilità ambientale si è rinnovato lo scorso 25 settembre il binomio tra la Pasquarelli Auto e il Comune di Pescara. La nota concessionaria ha infatti consegnato all’amministrazione, nelle mani del sindaco Carlo Masci, le chiavi di una nuova Toyota Corolla Touring Sport Ibrida da 1800 centimetri cubici (122 Cv di potenza), recante sugli sportelli la scritta “Riduci l’impatto ambientale”, che il Comune potrà utilizzare per i propri compiti di rappresentanza.

La formula è quella del comodato d’uso, della durata di sei mesi, per un massimo di diecimila chilometri. Si tratta di una vettura totalmente ibrida, quindi con un motore elettrico accoppiato a un motore termico; una tecnologia che permette di abbattere l’emissione di Co2, che è la causa principale del surriscaldamento globale, e il NOx (Ossido di azoto) che può rappresentare un rischio per la salute. La quota elettrica permette di coprire il 50% della marcia in città. L’iniziativa va inserita nell’ottica complessiva di ambire alla realizzazione di un contesto urbano sempre più “green”, obiettivo che l’attuale governo cittadino ha posto tra i punti fondamentali del suo programma. Il sindaco Masci ha ringraziato la Pasquarelli-Auto per la sensibilità dimostrata rispetto a temi di tale importanza.