Ricostruzione, trovata l’intesa per l’ordinanza Teramo

TERAMO – Definita, nel primo pomeriggio di oggi, l’intesa con la quale di fatto la cabina di coordinamento per la ricostruzione, sancisce la realizzazione di interventi di ricostruzione post-sisma per alcuni complessi scolastici e per la sede storica del Municipio, in piazza Orsini, e vengono concessi poteri commissariali all’ATER, così come il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto aveva richiesto e sollecitato.

Nei prossimi giorni verranno emanate le relative Ordinanze. Il Sindaco esprime la propria grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato che è stato ottenuto grazie alla sinergia tra istituzioni ed enti. Per questo, ringrazia il Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il sub commissario per la ricostruzione Ing. Fulvio Soccodato; il direttore dell’USR Vincenzo Rivera e il funzionario della struttura commissariale Nicola Salini.