Ricostruzione post sisma, contributi pubblicati a cadenze piu ravvicinate

Se prima la pubblicazione avveniva ogni 30-45 giorni ora sarà immediata. Biondi e Fabrizi: “In tempi difficili vicini a cittadini e imprese”

L’AQUILA – Avverrà a cadenza più ravvicinata la pubblicazione dei contributi per la ricostruzione post sisma 2009 e sarà effettuata non appena saranno completate le procedure riguardanti ogni richiesta. Lo comunicano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi.

“Finora – hanno spiegato Biondi e Fabrizi – la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi avveniva ogni mese o mese e mezzo. Ma in questo momento così difficile, nel quale l’emergenza sanitaria, come ormai purtroppo noto, rischia di compromettere non solo la salute, ma anche l’economia nazionale e locale, abbiamo ritenuto opportuno accelerare tale procedimento. La pubblicazione avverrà immediatamente, non appena saranno completati gli iter delle varie pratiche, senza attendere l’elaborazione degli elenchi ogni 30 o 45 giorni”.

“Questo vuol dire – hanno proseguito il sindaco Biondi e l’assessore Fabrizi – che i cittadini interessati alla ricostruzione potranno attivarsi da subito per l’apertura del conto corrente bancario per l’accredito delle somme previste non appena pubblicato ogni provvedimento di ammissione al beneficio. Di conseguenza, i lavori potranno partire con più rapidità e questo potrà costituire un vantaggio anche per le imprese”.

Verrà in ogni caso data, a cadenza fissa mensile, comunicazione riepilogativa della situazione dei buoni contributo rilasciati.