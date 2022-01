Riapertura dell’hub Vaccinale al villaggio “Lido d’Abruzzo”: ecco da quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tornerà attivo da venerdì 7 gennaio l’Hub Vaccinale presso il villaggio “Lido d’Abruzzo” e resterà poi in funzione, per tutto il mese di gennaio, con cadenza ogni due giorni settimanali (11 e 13, 18 e 20, 25 e 27 gennaio) con l’obiettivo di proseguire al meglio la campagna vaccinale con la somministrazione delle terze dosi alla popolazione residente.

L’Hub Vaccinale rosetano sarà aperto, nei giorni sopraindicati, nei seguenti orari: mattina 9:00-13:00, pomeriggio 14:30-18:00. Il vaccino messo a disposizione dalla Asl di Teramo per le terze dosi sarà il Moderna. Per prenotarsi i cittadini avranno a disposizione delle apposite postazioni presso la Biblioteca Comunale, ubicata all’interno della Villa Comunale, con i seguenti orari: mattino 9:30-12:30; pomeriggio 15:30-18:30 (escluso giorni festivi).

“I dati dei contagi in continuo aumento ci ricordano, purtroppo, che la battaglia contro la pandemia non è ancora stata vinta e per questo motivo dobbiamo rivolgerci ai vaccini che, ad oggi, sono l’arma più importante che abbiamo per combattere il virus” sottolinea il primo cittadino rosetano Mario Nugnes. “Invitiamo tutti i cittadini a prenotarsi per il vaccino e, ancora una volta, ci teniamo come Amministrazione a ringraziare quanti si sono messi a disposizione, gratuitamente, per garantire questo servizio, ovvero il personale medico coordinato dai dottori Giacomo Di Giovannantonio e Mario Di Giulio, e le associazione di volontari locali (Protezione Civile, Croce Rossa, Guide del Borsacchio, e Il vicinato di una volta), tutti da sempre in prima linea per il bene della nostra comunità”.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi e la Asl di Teramo informano inoltre che, a partire dalla giornata di domani, tenuto conto del consistente aumento della richiesta quotidiana di tamponi molecolari, sarà potenziato il servizio di “drive-test” tamponi che si tiene presso l’area dell’Autoporto che passerà quindi dagli attuali due giorni alla settimana a tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali festivi. “Si tratta dell’ennesimo risultato importante centrato per il bene del nostro territorio grazie alla fattiva collaborazione e sinergia tra il nostro Comune, la Asl di Teramo e gli enti preposti” dichiara il Sindaco Nugnes.