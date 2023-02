Riapertura ex Cappella Villa Comunale, evento dedicato al benessere

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 1 Marzo 2023 alle 18.30 si terrà anche a Roseto la GIornata della Cura. La giornata è organizzata dalle associazioni e comitato promotore della Marcia per la Pace Perugia Assisi. Le Guide del Borsacchio da anni aderiscono alla rete di associazioni promotrici dell’evento.

“Per questo abbiamo deciso di accogliere anche a Roseto questo evento dedicato a conciliare le persone. Per l’occasione verrà aperta , dopo un intervento di pulizia, la ex Cappella della villa Comunale a Roseto che sarà la sede dell’evento.

Per l’occasione abbiamo ricreato la rete di associazioni con Parkattivo, Città Gentile, Joya e con Althejn. Durante la serata i partecipanti verranno coinvolti in un percorso di meditazione attraverso campane di quarzo , musica ed esercizi per rilassarsi grazie agli esperti Afra e Daniele Spinelli.

L’ingresso sarà libero ma chiunque potrà lasciare un contributo.

L’intento è anche quello di riqualificare la cappella della villa comunale che da anni è in abbandono e purtroppo è stata più volte vandalizzata. Stiamo valutando di adottare la cappella per eventi” riferisce Marco Borgatti.