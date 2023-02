Chieti, corso gratuito di primo soccorso per aspiranti volontari

CHIETI – La Protezione Civile Valtrigno di Chieti organizza il corso teorico-pratico gratuito di primo soccorso per aspiranti volontari, presso la sede operativa in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo. Il corso, condotto da personale medico qualificato, finalizzato all’inserimento di volontari, si articolerà in 6 lezioni (2 volte al mese).

La prima lezione si svolgerà il 4 marzo 2023, le altre date e gli orari precisi verranno indicati in corso d’opera. Al termine, dopo l’esame finale scritto, verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

“Il corso proposto – afferma Marco Rosati, responsabile della Valtrigno di Chieti – è un momento importante di preparazione per il cittadino che si vuole avvicinare al mondo della Protezione Civile, è l’occasione in cui ogni aspirante operatore riceve le informazioni teorico-pratiche di base sull’organizzazione e sulle norme che regolano il suo futuro servizio, per poter operare in sicurezza, con efficienza ed efficacia”.

Cristal Esposito, volontaria da molti anni della Valtrigno di Chieti, afferma: “Sono molteplici le motivazioni che possono invogliare i cittadini a svolgere un’attività di volontariato nella Protezione Civile: il desiderio di mettersi in gioco e rendersi utile, di maturare competenze, la voglia di confrontarsi, riconoscersi e stare bene all’interno di un gruppo”.

Per informazioni ed iscrizioni:

Tel. 3281813147 – 3519027433

E-mail: valtrignochieti@hotmail.it