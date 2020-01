Sopralluogo alla palestra del San Giuseppe: accordo fra Comune e Provincia, sarà utilizzata dagli studenti della “Delfico” di Piazza Dante

TERAMO – Giornata felice, questa mattina, per le scuole teramane. A dieci anni dal terremoto dell’aprile 2009 si sono riaperte le porte dell’edificio storico “Vincenzo Comi” di Viale Bovio per far entrare gli studenti dello scientifico “Einstein” mentre dopo il sopralluogo congiunto di Provincia e Comune è stato confermato che la palestra della scuola elementare San Giuseppe – appena ristrutturata mentre il resto della struttura è ancora chiusa e inagibile – sarà utilizzata dagli studenti della “Delfico” di Piazza Dante che recuperano, dopo anni, uno spazio al coperto per l’attività motoria.

In Viale Bovio, ad accogliere il ritorno degli studenti, manifesti e palloncini colorati con cittadini e commercianti in festa per la restituzione, in pieno centro, di una delle scuole storiche della città capoluogo che per decenni ha ospitato l’Istituto tecnico per ragionieri e quello per geometri.

Ad entrare nel palazzo ristrutturato sono state 12 classi (fra quinte, quarte e tre classi della prima); altre verranno trasferite a settembre occupando l’ultimo piano. Per il trasferimento completo bisognerà comunque attendere il completamento dell’intervento sul secondo plesso, il cosiddetto “Comi 2”, la parte “moderna” della struttura il cui progetto è stato finanziato (2 milioni e 800 mila euro) e deve andare in gara d’appalto. L’idea dell’Amministrazione provinciale è quello di abbatterlo per costruire un plesso completamento antisismico con più aule di quello attuale.

Questo primo trasferimento dello Scientifico libera otto aule nella sede dell’Einstein che, nei prossimi giorni, saranno occupate da una parte degli studenti dell’Ipsia di via San Marini, oggi ospitate all’interno dell’Iti.