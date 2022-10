“Resto qui”, Domenico Cornacchia presenta il libro a Teramo

Il 14 ottobre presso la sala del Lounge Bar “Ad Maiora” primo appuntamento con “DegustaLibri – presentazioni letterarie e prelibatezze alimentari “

TERAMO – Venerdì 14 ottobre alle ore 18:30 presso la sala del Lounge Bar “Ad Maiora” in Corso San Giorgio 19 a Teramo, lo scrittore Domenico Cornacchia presenterà “Resto qui” libro edito da Edizioni Efesto, evento a ingresso libero. Ad accompagnare l’autore ci sarà Irene Francioni. L’evento sarà il primo di un ciclo di tre presentazioni, collaborazione nata tra Lounge Bar “Ad Maiora” e la Libreria “Tempo Libero”, che hanno dato vita a un format intitolato “DegustaLibri – presentazioni letterarie e prelibatezze alimentari“.

Il testo ha lo scopo di preservare una cultura tramandata per secoli.

“Resto qui” Santa Rufina in Valle Castellana d’Abruzzo di Domenico Cornacchia, Edito da Edizioni Efesto, è un libro che parla di storia, tradizioni e territorio, che prende vita attraverso la penna dello scrittore ispirato dai racconti tramandati attraverso l’oralità. I racconti sono sapientemente ripartiti in svariati capitoli, tra le pagine del libro le storie prendono forma e raccontano la vita vissuta in gran parte del secolo scorso. Sono ambientati in una piccola zolla di terra sita tra il confine tra l’Abruzzo e le Marche, “raccontati dagli occhi e dalle orecchie di un ragazzo di trent’anni che ancora orgogliosamente vive e si sveglia tutte le mattine in quel posto insieme alla sua famiglia. L’amore, la guerra, i lavori nei campi, le difficoltà della vita, il folklore, e tanti altri capitoli sono riportati sul testo al fine di mantenere vivi gli usi, i costumi ed il patrimonio orale tramandato di generazione in generazione”. Domenico afferma: “Oggi, forse più che mai, l’impegno delle nuove generazioni non sta solo nel guardare al futuro, ma anche nel custodire il passato. I paesi si stanno spopolando sempre più, e le persone che restano più che arricchire questi posti li vivono passivamente, facendo morire quell’eros che in passato li caratterizzava”.

Biografia dell’autore

Cornacchia Domenico è nato ad Ascoli Piceno nel1990 ed è residente in via Santa Rufina a Valle Castellana, Teramo, un piccolo angolo di paradiso a due passi dal mare e dalla montagna. È un amante della natura, degli animali, del cibo, del territorio, dei viaggi e dei racconti, soprattutto quelli narrati oralmente davanti al calore di un camino. Ha effettuato studi agrari sia alle scuole superiori che all’università, laureandosi in Scienze e tecnologie alimentari. Da circa nove anni riveste il ruolo di Responsabile Qualità in aziende alimentari e di packaging.

SCHEDA LIBRO

Editore: ‎ Edizioni Efesto (25 luglio 2022)

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: ‎ 230 pagine

ISBN-10: ‎ 883381372X

ISBN-13: ‎ 978-8833813721

Contatti: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078655366952

Link d’acquisto: https://www.amazon.it/Resto-Santa-Rufina-Castellana-dAbruzzo/dp/883381372X