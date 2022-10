Fandango Ensemble in concerto al Teatro Massimo di Pescara

Venerdì 14 ottobre, al Teatro Massimo di Pescara, la formazione suonerà musiche di Luigi Boccherini, Leo Brouwer e Maximo Diego Pujol

PESCARA – Venerdì 14 ottobre 2022, alle 21, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il concerto del Fandango Ensemble: la formazione – composta da Marco Salcito alla chitarra, Matteo Pippa e Stefania Franchini al violino, Stefano Morgione alla viola e Massimo Magri al violoncello – eseguirà musiche di Luigi Boccherini, Leo Brouwer e Maximo Diego Pujol.

Il Fandango Ensemble nasce dall’incontro tra Marco Salcito, chitarrista abruzzese premiato in numerosi concorsi internazionali e da musicisti abruzzesi che hanno condiviso un tratto significativo del loro percorso professionale in due tra le più rappresentative compagini cameristiche del panorama nazionale e internazionale come I Musici di Roma e I Solisti Aquilani.

Il programma rappresenta un percorso di quasi tre secoli del repertorio cameristico della chitarra, dal quintetto di Boccherini la cui freschezza stilistica e la ricchezza di soluzioni timbriche e ritmiche colpirono persino Gabriele D’Annunzio che riportò ne Il Piacere lo stupore provato ad un concerto a Bruxelles; alla ecletticità del chitarrista, direttore d’orchestra e compositore cubano Leo Brouwer, che qui si cimenta con una personale revisione del repertorio dei Beatles per finire con uno dei suoi allievi, Diego Pujol e con la sua Suite Buenos Aires, dove l’influenza di un altro grande argentino come Astor Piazzolla è assai evidente.

BIGLIETTI

Il concerto è in programma venerdì 14 ottobre 2022 al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Venerdì 21 ottobre 2022, la stagione musicale prosegue con “Las Milongas de Borges”, concerto del Hugo Aisemberg Trio: la formazione è composta da Hugo Aisemberg al pianoforte, Ruben Peloni alla voce e Jean Gambini al violoncello.