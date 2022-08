Renato D’Andrea è un nuovo giocatore della Lisciani Teramo C5

TERAMO – La ASD Lisciani Teramo calcio a 5 comunica che nella stagione 2022/2023 Renato D’Andrea vestirà la maglia biancorossa. Classe 1988, D’Andrea arriva a Teramo dopo un’esperienza da faro e uomo copertina dello Sport Center Celano, sempre nel massimo campionato regionale di futsal. 10 centri a referto nell’ultima stagione e tanta esperienza che consegnano a mister Alfredo Valente un elemento di sicura affidabilità.

Queste le sue prime parole da neo giocatore della Lisciani: “Sono entusiasta di iniziare questa avventura a Teramo. Arrivo in una realtà apprezzata e apprezzabile, dove trovo una squadra già ben amalgamata viste le precedenti stagioni e visto il lavoro portato avanti da mister Valente e dalla società. Questa nuova avventura rappresenta comunque un’occasione di crescita e sono sicuro che tutti daremo il massimo in ogni circostanza per raggiungere gli obiettivi che ci porremo fin dall’inizio della stagione. Ringrazio società, mister e tutto l’ambiente per l’accoglienza”.