Renato Castorina confermato all’Amatori Pescara per il 2021/2022

PESCARA – La società Amatori Pescara 1976 è lieta di annunciare la conferma di coach Renato Castorina come tecnico della prima squadra anche per la prossima stagione.

“Già da un anno con noi, coach Renato Castorina rappresenta il primo e fondamentale tassello della ripartenza biancorossa dopo la complicata stagione appena mandata in archivio, ma nella quale non sono mancati aspetti positivi come, ad esempio, la valorizzazione dei giovani provenienti dal vivaio. Il suo lavoro quotidiano, in costante condivisione con lo staff, la serietà, la competenza, la passione e l’entusiasmo dimostrati anche in questa annata agonistica tanto particolare lo hanno reso sin da subito un elemento chiave per dare continuità al progetto biancorosso” si legge nella nota.

Così coach Renato nella prima dichiarazione per il 2021-2022: “Sono ovviamente felice di poter continuare il percorso ed il progetto iniziati lo scorso anno e che si è svolto tra mille difficoltà ormai note. Seppure l’accordo stipulato la scorsa estate con la Società fosse pluriennale non ho mai dato per scontato la riconferma perché credo che questa vada conquistata e guadagnata, oltre che con i risultati, con il lavoro quotidiano in palestra . Per questo mi gratifica molto il fatto che la Società lo abbia apprezzato ed abbia deciso di dare una continuità tecnica al progetto Adesso siamo già al lavoro con la Società e con Giovanni Pappacena per allestire il roster per il prossimo campionato che speriamo possa tornare a svolgersi in condizioni normali e con la presenza del pubblico , aspetto questo che ci è mancato tantissimo”.

Come annunciato già dal tecnico, società e staff sono già all’opera per l’allestimento della nuova squadra e a brevissimo ci saranno delle ghiotte novità.