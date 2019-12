Regione, Pepe interviene su fondi per l’agricoltura

L’AQUILA – “Per oltre sei mesi il centrodestra regionale ha strillato ai quattro venti del probabile disimpegno dei fondi europei dell’agricoltura per colpa della precedente Amministrazione di centrosinistra, oggi invece abbiamo saputo da informazioni assunte che l’Abruzzo non dovrà rimandare indietro nessun euro del fondo europeo PSR 2014/20, questo grazie allo scrupoloso ed attento lavoro messo in campo dal sottoscritto, che è stato Assessore al ramo in quegli anni, e dagli uffici regionali competenti” sottolinea il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe.

“Questo dato riconosce, ancora una volta e se mai ve ne fosse stato bisogno, l’importante lavoro programmatorio che è stato fatto dalla passata Amministrazione che consente, oggi, di evitare restituzioni di importanti fondi a Bruxelles. Se a ciò si aggiunge che l’Abruzzo ha avuto a disposizione, come fondi post sisma per l’agricoltura, anche 46 milioni di euro aggiuntivi rispetto al plafond originario di 432 milioni, numeri importanti, ma che avrebbe potuto anche aumentare il rischio disimpegno, si ha un quadro chiaro di quanto di serio è stato fatto” conclude l’ex Assessore regionale all’Agricoltura. “Auspico che l’attuale governance regionale riesca a centrare gli stessi risultati raggiunti da noi in un settore strategico come l’agricoltura visto che, al momento, non ha proposto alcuna sostanziale modifica al PSR e non ha emesso alcun nuovo bando e al contempo mi auguro che, da oggi in poi, il centrodestra la smetta di mettere in giro voci su possibili disimpegni di fondi, visto che la realtà li ha già sonoramente smentiti”.