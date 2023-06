Regione Abruzzo: ricerca profili di esperti e professionisti

Per rispondere agli avvisi pubblici per la ricerca di profili di esperti e professionisti del progetto PNRR Mille esperti c’è tempo fino al prossimo 15 giugno

REGIONE – In attuazione del Piano Territoriale Mille Esperti della Regione Abruzzo versione dicembre 2022, approvato in via definitiva dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota prot.n. DFP-0016481-P-09/03/2023 del 09/03/2023, con la Determinazione Dirigenziale DRG011/49 del 31/05/2023, sotto allegata, sono stati approvati gli Avvisi pubblici per la ricerca di profili di esperti e professionisti previsti nel Piano.

Dirigenziale DRG011/49 del 31/05/2023

Di seguito sono elencate le singole procedure di selezione, con la relativa documentazione, a cui è possibile partecipare previa registrazione sul Portale InPA.

Data apertura avvisi: 05.06.2023

Data scadenza invio candidature: 15.06.2023

Avviso per la ricerca di n. 1 Agronomo

Avviso per la ricerca di n. 2 Esperti in ambiente

Avviso per la ricerca di n. 1 Ingegnere gestionale

Avviso per la ricerca di n. 21 Ingegneri ambientali

Avviso per la ricerca di n. 2 Ingegneri energetici

Avviso per la ricerca di n. 4 Ingegneri idraulici

Avviso per la ricerca di n. 2 Ingegneri informatici

Avviso per la ricerca di n. 3 Architetti

Avviso per la ricerca di n. 4 Avvocati in diritto ambientale

Avviso per la ricerca di n. 2 Biologi

Avviso per la ricerca di n. 4 Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei

Avviso per la ricerca di n. 2 Esperti tecnico in appalti