Regione Abruzzo, riattivazione dei tirocini extracurriculari: ecco da quando

REGIONE – Da lunedì 25 maggio possono essere riattivati tutti i tirocini extracurriculari (ad esclusione di quelli curriculari) in modalità presenza sul posto di lavoro. È quanto stabilisce l’ordinanza n. 64 del presidente della Giunta regionale, che ha fissato una serie di prescrizioni a carico del soggetto promotore e dell’aziende che ospita il tirocinante. Proprio per il soggetto ospitante l’ordinanza della Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno adottare il protocollo di sicurezza per il lavoratore predisposto dall’Inail e reso operativo in occasione dell’avvio della cosiddetta “fase 2”.

In questo senso, in settimana la direzione regionale dell’Inail ha definitivamente stabilito, proprio nella prospettiva di ripresa dell’attività di tirocinio, che “per la ripresa dei tirocini extracurriculari dovranno essere assicurate tutte le misure richiamate, attinenti allo specifico contesto lavorativo di riferimento”.

La ripartenza dei tirocini riguarda anche quelli attivati all’interno di programmi finanziati, come Garanzia Giovani, tirocini Anpal e quelli che fanno riferimento al settore del sociale. Ma l’ordinanza regionale n. 64 prevede anche una serie di prescrizioni in capo al soggetto promotore, organismo di formazione o agenzia per il lavoro. A cominciare dall’obbligo di acquisire la dichiarazione dell’azienda che assicura l’adozione di tutti i protocolli sulla sicurezza previsti dalle normative nazionali e regionali.

Sul fronte della formazione a distanza (smart training), attivata e autorizzata dalla Regione Abruzzo per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, la situazione non cambia: l’attività di formazione a distanza, ove ne ricorrano le condizioni, prosegue fino al 31 luglio 2020.

Per i nuovi tirocini, cioè quelli attivati dopo il 25 maggio, è possibile richiedere l’attivazione in tutte le modalità: in presenza e in smart training. Nei prossimi giorni la direzione Lavoro della Regione Abruzzo emanerà una circolare esplicativa sulla ripresa dei tirocini in tutte le modalità.