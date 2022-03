REGIONE – Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato una nuova seduta della Commissione di Vigilanza per la giornata di giovedì 31 marzo, dalle ore 10.30. All’ordine del giorno è inserita la selezione personale Asl Lanciano-Vasto-Chieti contratto a tempo determinato, che avrà come relatore il Consigliere regionale Francesco Taglieri. Verranno auditi l’Assessore regionale Nicoletta Verì, il Direttore Generale della Asl 2 Thomas Schael, il Direttore Amministrativo Giovanni Stroppa e i portatori di interesse Masciulli Lorena e Sauro Lucia. Si parlerà quindi dell’applicazione del CCNL Sanità privata Aiop non medici e il relatore sarà il Presidente Smargiassi. Saranno auditi il Direttore Generale Dipartimento Sanità Claudio D’Amario e il Segretario Generale Fp CGIL Chieti Giuseppe Rucci.

Regione Abruzzo, Commissione di Vigilanza: l’odg del 31 marzo 2022 ultima modifica: da