Diretta Reggiana – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Lunedì 14 febbraio alle 21 si gioca Reggiana – Pescara, gara valida per la 26° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Posticipi della ventiseiesima giornata di Serie C c’é anche Reggiana – Pescara, che si giocherà lunedì 14 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 21. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Reggiana – Pescara

REGGIANA: 22 Venturi, 3 Contessa, 6 Camiliano, 7 Rosafio, 8 Cigarini, 16 Luciani, 21 Radrezza, 26 Cremonesi, 30 Zamparo, 44 Guglielmotti, 88 Sciaudone. A disposizione: 1 Voltolini, 9 Scappini, 11 Neglia, 12 Marconi, 17 Libutti, 20 Arrighini, 27 D’Angelo, 32 Porcino, 94 Lanini, 96 Muroni. Allenatore: Aimo Diana

PESCARA: 22 Sorrentino, 5 Illanes, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 17 Rauti, 18 Drudi, 19 De Risio, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 29 Nzita, 68 Ierardi. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 13 Zappella, 16 Diambo, 20 Pontisso, 27 Veroli, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 97 Clemenza. Allenatore: Gaetano Auteri

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Reggiana – Pescara, valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. La gara sarà visibile in chiaro su Rai Sport.

I convocati del Pescara

33 Di Gennaro Raffaele, 14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico del Pescara, Gaetano Auteri, ha detto che Pompetti sta bene ed è stato fermo qualche giorno per un affaticamento però ha recuperato in fretta mnetre Ingrosso non è stato convocato a causa di un virus influenzale. Fermi ancora Memushaj, Chiarella e Delle Monache che hanno problemi fisici. Il Pescara torna a Reggio Emilia, dove l’anno scorso conquistò tre punti che però non furono sufficiente a evitare la retrocessione. L’obiettivo è dare continuità ai risultati e continuare al lottare per il terzo posto. Auteri si aspetta una gara dura contro un avversario imbattuto ma se la giocherò a viso aperto, con rispetto e senza paure dimenticando quello che è successo nella partita di andata, sarà una sfida completamente diversa. Ha parlato momento cruciale della stagione dove il Pescara deve continuare a dimostrare di essere forte e di poter giocare alla pari con tutti.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri di Asti, coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Federico Pragliola di Terni. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1.

La presentazione del match

Nel turno precedente la Reggiana ha pareggiato per 1-1 sul campo della Carrarese; si presenta all’appuntamento al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Modena, con 56 punti e con un cammino di sedici vittorie e otto pareggi, con quarantacinque gol fatti e tredici subiti. Imbattuta, nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando otto reti e incassandone tre. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 3-1 contro il Gubbio e ripartono dalla quarta posizione, a pari merito con l’Entella, con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte; trentanove gol fatti e ventotto subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre successi e due pareggi con sei reti siglate e cinque incassate. Sono quattordici i precedenti, in terra emiliana, tra le due compagini con il bilancio di sei vittorie dei granata, cinque pareggi e tre successi dei biancazzurri. La gara di andata, lo scorso 3 ottobre, finì 2-3 in favore degli emiliani.

QUI REGGIANA – Diana dovrà fare a meno degli squalificati Rossi e Rozzio, squalificati dopo l’espulsione nel match contro la Cremonese; potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Venturi in porta e con Cauz, Camigliano e Luciani a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia potremmo trovare dal 1′ Cigarini con Radrezza e Sciaudone mezz’ali; sulle fasce Guglielmotti e Contessa. Coppia d’attacco formata da Lanini e Zamparo.

QUI PESCARA – Mancherà l’infortunato Memushaj e saranno da valiutare le condizioni di Pompetti. Per la squadra di Auteri probabile modulo 3-4-3, con in porta Sorrentino; difesa composta da Ierardi, Drudi e Illanes. A centrocampo Pompetti e Di Risio; sulle fasce Cancellotti e Rasi. Tridente offensivo composto da Ferrari, Clemenza e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Reggiana – Pescara

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Camigliano; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. A disposizione: Voltolini, Scappini, Neglia, Marconi, D’Angelo, Porcino, Muroni, Rosafio, Libutti, Arrighini. Allenatore: Diana.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes; Cancellotti, Pompetti, De Risio, Nzita; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Veroli, Frascatore, Zappella, Rasi, Diambo, Pontisso, Blanuta, Rauti, Cernigoi. Allenatore: Auteri.