Regata dei Trabocchi, il vincitore del Trofeo Banca Generali Cup 2023

SAN VITO CHIETINO – Un colpo d’occhio spettacolare tra terra e mare quello che sabato pomeriggio ha messo in luce il territorio abruzzese tra San Vito Chietino e Ortona dove barche in regata e biciclette del Giro d’Italia si sono incrociate idealmente per un giorno. L’accoppiata “Evento- raduno nautico” per seguire dal mare la manifestazione sportiva più amata e la classica “Regata dei Trabocchi Generali Cup” organizzata dal Circolo Nautico Pescara (CNP2018) insieme al Circolo Nautico Vasto è stata vincente. E a proposito di vincitori il Trofeo Banca Generali Cup è stato conquistato in tempo compensato overall dall’equipaggio di “Strega 2” dell’armatore Alessandro Simionato.

Premiati nell’accogliente atmosfera serale del Ristorante Ferri a Vasto anche i primi delle tre categorie classiche veliche d’Altura: categoria A prima classificata “Movida” di Ivo Petrelli seguita da “MGS” di Alessandro Pavone e “Catalinas” di Stefano Di Properzio, categoria B prima “Strega 2” di Simionato seguita da “Mascè” di Roberto Di Nisio e “Panacea” di Osvaldo D’Orsogna, categoria C primo l’equipaggio di “Liberty” di Andrea Di Nicolantonio seguito da “My Flower” di Giuseppe Medda e da “Oberon” di Riccardo Asprea. Giornata contrassegnata da tanto sole ed entusiasmo ma poco vento che ha costretto i giudici della veleggiata, che ha riunito 35 imbarcazioni d’Altura, a spostare il traguardo al trabocco La Mucchiola nel tatto di mare tra San Vito e Ortona.

Guerino D’Agnese, presidente Pro Loco Pescara Aternum e di Best Ideas Formazione, promotore insieme a CNP2018 dell’iniziativa del maxi-raduno nautico contrassegnato dal guidone rosa: “E’ stata una giornata particolare per la nostra bella regione sotto gli occhi del mondo. Questo connubio terra-mare di barche, della regata dei Trabocchi e del raduno nautico del Giro, e di biciclette del Giro d’Italia è stato vincente e grazie al contributo volontario dei cineoperatori della scuola di cinema IFA di Pescara ne verrà fuori un docufilm con i momenti più emozionanti. Ringrazio per il supporto anche la Lega Navale di Ortona”.

Nicola Mastrovincenzo, presidente del Circolo Nautico Vasto: “Stiamo finalmente cominciando a valorizzare il nostro territorio che merita moltissimo, e questa della regata è un’occasione importante perché i trabocchi sono un emblema di questa parte del territorio abruzzese. Poi con il Giro d’Italia l’occasione è stata più ghiotta. E noi con le nostre barche rendiamo onore al territorio e soprattutto al mondo della vela che è bellissimo ed educativo, e ci aiuta a rimanere giovani”.

Andrea Di Nicolantonio, tra gli organizzatori della regata del CNP2018: “La carta vincente è l’unione tra circoli soprattutto in occasione di grandi eventi. E’ quello che stiamo cercando di realizzare per mostrare a tutti la bellezza della passione per la vela e per il mare. Un doveroso ringraziamento a coloro che ci supportano e ci credono come Banca Generali Private, main sponsor di questa regata, cantina vini Citra, Vittoria RMS e Daddario Yacht che ha portato degli omaggi per gli equipaggi”.