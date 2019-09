Raymond D’Amico famoso e stimatissimo dentista ad Utica (New York)

Fu il dentista personale di importanti personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport. Il padre era nato a Pescara

PESCARA – Raymond A. D’Amico nacque a Utica , contea di Oneida, nello Stato di New York, il 26 settembre del 1910, da Carlo D’Amico e Maria Teti. Il padre, esercitò la professione di giornalista, era nato a Pescara. La madre era anche lei nata in Abruzzo. Raymond frequentò le scuole pubbliche di Utica e sin da piccolo mostrò una straordinaria propensione allo studio. Studiò presso la “ Utica Free Academy ” e successivamente, nel 1929, al “Saint Bonaventure College” dei frati francescani. Nel 1932 conseguì, giovanissimo, la laurea in medicina presso la “ St. Lawrence University” di Canton nello stato di New York.

Successivamente ottenne, nel 1936, la specializzazione alla “Georgetown Universitv Dental School”. Come primo impiego fu medico dentista presso il “ Marcy State Hospital”. Fu poi chiamato come specialista dalla “ University of Pennsylvania Dental School”. Aprì un proprio studio dentistico a Utica dove esercitò per oltre 40 anni. Ma altri studi della Contea di Oneida si servirono della sua preziosa professionalità.

Fu autorevole membro di varie associazioni: “Oneida Herkimer Country Dental Society”; “District Dental Society”; “New York State Dental Society”; “American Dental Society”; “ Oneida County and Utica Dental Associations” e della “American Academy of Implant Dentistry”. Fu anche membro del “Knights of Columbus”. Fece parte dello staff del “St. Lukes Memorial Hospital”.

Fu il dentista personale di importanti personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport. Raymond D’Amico sposò nel 1941 nella “ Historic Old St. John’s Catholic Church” l’italo-americana Agatha Bianchi (nata ad Utica il 2 marzo del 1917 da Salvatore e Maria Scala). Raymond e Agatha ebbero due figli: Raymond Jr. e Robert “Bob”. Con loro visse anche la sorella di Raymond: Cynthia. Raymond D’Amico morì a Utica il 20 aprile del 1977. La moglie Agatha, fu preziosa collaboratrice del marito, gli sopravvisse e morì a 97 anni il 29 marzo del 2014.

