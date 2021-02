Ratificati i delegati e nominati i gruppi di lavoro della FIB Abruzzo

Gregorio Gregori: “Il lavoro da fare è tanto ed è per questo che è importante lavorare in sinergia con i Delegati e con i componenti dei gruppi di lavoro”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comitato Regionale FIB Abruzzo, a distanza di due mesi dall’elezione dei nuovi vertici regionali, ha provveduto alla suddivisione dei ruoli tra i dirigenti territoriali, ratificando i Delegati Provinciali e presentando nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale che ha avuto luogo il 15 Febbraio, i nominativi dei componenti dei gruppi di lavoro che affiancheranno i Delegati a livello provinciale.

A livello regionale il vice-presidente della FIB Abruzzo Domenico Sposetti, si occuperà della tecnica; Pio Alleva intratterrà i rapporti con le istituzioni e le società bocciofile; Fabrizio D’Agresta è il responsabile il settore femminile; Gianna D’Alto del settore giovanile; per Gabriele Palantrani la delega al paralimpico e al beach bocce; Mirko Vinciguerra si dedicherà a tutta l’attività sportiva dei senior.

I Delegati provinciali sono Diego Sebastiani (L’Aquila), Giuseppe Mammarella (Chieti), Achille Zinni (Pescara) e Bruno Rastelli (Teramo). Ad affiancarli, nelle loro rispettive aree di competenza all’interno dei gruppi di lavoro a livello provinciale ci saranno per la L’Aquila: Tonino Bellino, Desiati Floriana, Adolfo Sebastiani, Gianni Sebastiani e Altea Tucceri; per la provincia di Chieti: Sebastiano D’Auria, Fiore Piernicola, Antonietta Palmini e Gino Serra; per Pescara: Claudio Bellini, Domenico Di Natale, Marco Di Sabatino e Alessandro Serraiocco; per la provincia di Teramo, infine: Nico Battistelli, Ilario Di Felice, Primo Di Ubaldo, Maurizio Iachini e Valentina Sacchetti.

“Il lavoro da fare è tanto ed è per questo che è importante lavorare in sinergia con i Delegati e con i componenti dei gruppi di lavoro – ha dichiarato il Presidente della FIB Abruzzo, Gregorio Gregori – Auguro un buon lavoro a tutti e auspico che tutti insieme si torni a far crescere il nostro movimento sportivo”.

“Durante il Consiglio Regionale abbiamo rinnovato inoltre l’incarico della Tutor regionale Lorella Iaconi e abbiamo nominato come promoter regionale che mi affiancherà nel reperire le risorse economiche e nell’ideazione dei progetti una nuova figura, nella persona di Luigi Cinelli”, le parole del presidente Gregori.