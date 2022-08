“Radio 110MHZ”, lo spettacolo di Tiziana Di Tonno a Pescara

Giovedì 11 agosto alle 21.30 appuntamento al Porto Turistico di Pescara dove l’attrice abruzzese debutterà a Estatica

PESCARA – Anche quest’anno la bravissima attrice Abruzzese debutterà a Estatica con uno spettacolo teatrale che si configura, come sempre, nella sua unicità, interpretando personaggi diversi con grande maestria, passando dal drammatico alla comicità in cui il pubblico viene catturato e trascinato dentro un viaggio di connessioni tra passato e presente con un equilibrio perfetto nella timiline reale e virtuale.

Un viaggio nel tempo per raccontare la donna attraverso la storia della musica italiana: questo è Radio 110MHZ: di donne, di sogni, di canzoni, lo spettacolo che vede come protagonisti l’attrice Tiziana Di Tonno, la cantante Simona Capozucco e il Maestro Arcangelo Trabucco.

L’appuntamento ripercorre infatti un secolo circa di storia della musica italiana, dagli anni Trenta del Novecento ai giorni nostri, accompagnando lo spettatore in un vero e proprio viaggio per conoscere il modo nel quale la figura della donna veniva percepita a seconda del periodo storico.

La Di Tonno (con il prezioso supporto dei i suoi compagni di avventura Capozucco e Trabucco), e con la presenza dell’attore Bruno Di Nisio, interpreterà quindi i diversi ruoli, il tutto in chiave ironica.

Da “La Sciantosa” degli anni Trenta e Quaranta alle canzoni in radio che disegnavano la donna come bambina, mogliettina, che gioca sempre con le bambole, perché così desiderava il panorama politico contestuale, passando per la bocca innamorata di Lilì Marlen e la “Mamma” felice che cantava Beniamino Gigli, il viaggio di Radio 110MHZ: di donne, di sogni, di canzoni, passerà poi attraverso la nuova immagine della donna, autrice stessa della musica leggera, dal “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli a “Non sono una signora” di Loredana Bertè, dove emerge una figura femminile più emancipata. In questo caso i riferimenti musicali lasciano tracce indelebili che rievocano l’evoluzione della donna, la quale però non è ancora sradicata dai classici stereotipi femminili sedimentati nel tempo.

Spazio anche all’omaggio a tre donne che hanno raccontato con la loro arte il mondo femminile attraverso lo spettacolo: Bice Valori, Franca Rame e Anna Marchesini.

Radio 110MHZ: di donne, di sogni, di canzoni è uno spettacolo in cui L’artist manager Graziella Core ha creduto con determinazione e costanza favorendo la visibilità dell’attrice Tiziana Di Tonno che con la sua interpretazione e bravura anche quest’anno regalerà un‘emozione unica al pubblico attraverso un’immersione musicale che rappresenta il filo rosso dell’intera rappresentazione teatrale mantenendo sempre tutti gli elementi di scena in equilibrio perfetto. La serata avrà un finale a sorpresa dove il pubblico si immergerà in una realtà non immaginata durante l’intero spettacolo, lasciando uno spunto di riflessione e di stupore.

Testi: Tiziana Di Tonno, Lino Sciambra, Francesco Brescia

Regia: Tiziana Di Tonno

Artist manager e producer: Graziella Core

Assistente di scena e video: Maurizio Merciaro

Per informazioni: https://www.ciaotickets.com/biglietti/tiziana-di-tonno-radio-110-mhz-di-donne-di-sogni-e-di-canzoni