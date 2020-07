Racconto, cammino e natura, per riscoprire cultura e bellezze del territorio

Due eventi ache toccheranno aree naturali sia del Parco Nazionale della Majella che del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Continua il cammino di Cunta Terra nei luoghi della bellezza e dell’umano per ritrovarsi intorno a storie preziose ed esperienze condivise. Sabato 4 luglio appuntamento speciale, creato in collaborazione con una giovane e talentuosa guida del nostro territorio: Serena Creato – Guida Ambientale Escursionistica. Un’ escursione narrata nell’incantevole piana del Voltigno, immersa nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Un cammino alla portata di tutti, nell’accoglienza del bosco, con il fresco della sera e il chiarore della prima luna piena dell’estate, per raccontare/cantare qualcosa di bello e significativo a proposito di un animale straordinario tanto amato: il lupo

Domenica 5 luglio invece si torna sulla Majella. In un luogo amico e prezioso come La Tana dei Bimbi – Majelletta WE , per raccontare storie magiche, allegre, tradizionali e spensierate, con Lu MazzaMarcelle, il nostro contastorie vagante.

Un appuntamento all’aria aperta dedicato a bambini e famiglie, in cui si condviderà una breve ma speciale passeggiata intorno ai pascoli della Majelletta, che offre allo sguardo scenari naturali di impareggiabile bellezza e paesaggi che emozionano nel profondo. Passo dopo passo in compagnia di fiabe, indovinelli, canti, filastrocche, musichette e passatempi.

Natura, belle storie, famiglia, amicizia…il meglio di cui abbiamo bisogno per stare bene insieme