Raccolte fondi nel Terzo Settore, incontro online con il CSV Abruzzo

REGIONE – Organizzare raccolte fondi, cercare sostegno finanziario per le attività delle organizzazioni, reperire risorse per specifiche cause o campagne. Sono questi gli argomenti al centro della nuova pillola formativa del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo intitolata “Il fundraising per il Terzo Settore” prevista per mercoledì 28 ottobre alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo.

Dopo un primo ciclo di appuntamenti focalizzato principalmente su aspetti normativi, questa seconda fase, inaugurata con la valorizzazione delle competenze nel Terzo Settore, assume come criterio fondante la sostenibilità, declinata sotto diversi aspetti determinanti per la crescita delle persone, delle associazioni e del territorio.

Presentata da Gennaro Tupitti, la pillola avrà come ospiti Fabrizio Ferrati, Dottore commercialista, consulente presso il CSV in materia contabile, tributaria e raccolta fondi, e Sandra De Thomasis, Coordinatrice Area Promozione del CSV Abruzzo. Come nelle precedenti occasioni, sarà presente Alba Impicciatore dell’Associazione Sordi Italiani di Teramo per la traduzione in tempo reale nella Lingua Italiana dei Segni.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Il pubblico potrà intervenire in diretta rivolgendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.

Di seguito i prossimi appuntamenti in calendario:

“Il bilancio sociale” (11 novembre); “La gestione dei bandi di finanziamento” (25 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi alle ore 18:00 sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo e resteranno disponibili anche successivamente alla diretta.

Per informazioni:

email segreteria@csvabruzzo.it;

pagina Facebook CSV Abruzzo.