Raccolta porta a porta a Città Sant’Angelo: l’appello del sindaco

CITTÁ SANT’ANGELO – “I servizi di raccolta porta a porta, ritiro ingombranti e ritiro verde domestico, sono garantiti nel rispetto dell’ultimo dpcm, con l’utilizzo minimo di personale. Per tanto, si invita la cittadinanza tutta a differenziare con maggiore attenzione, attenendosi alle norme comportamentali già ampiamente conosciute, avendo cura di esporre i mastelli solo se completamente pieni”. Lo ha riferito il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti che ieri ha fatto il punto sulla situazione e rinnovato l’appello alla responsabilità e a non uscire di casa. Quindi prosegue:

“È attiva, sul territorio, la raccolta dei rifiuti speciali prevista per le famiglie in quartantena, secondo quanto stabilito dall’istituto superiore sanità, come già reso noto nei giorni scorsi. Si ricorda che l’ecocentro è chiuso così come sono chiusi i cimiteri di citta’ sant’angelo capoluogo, e villa cipressi. Fermiamo il virus insieme rimanendo a casa”.