Querino Di Persio coraggioso e sfortunato pilota canadese durante la SGM

BRITTOLI – Querino “Merino” Di Persio nacque a Sidney Mines, Nova Scotia, in Canada, il 24 ottobre 1918, da Rosario e Secondina. Il padre Rosario era nato a Brittoli (PE) nella frazione di Pagliaro di Tono, il 26 settembre 1894, da Pasquale (cinquantenne “calzolaio”) e Mariantonia Di Persio. Rosario, il padre, arrivò in Canada nel 1913. Secondina, la madre, era nata a Pratola Peligna nel 1897 ed arrivò in Canada nel 1916.

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Querino fu aggregato, come sergente pilota, alla “Royal Canadian Air Force”. Il sergente Di Persio, dopo aver completato l’addestramento iniziale al volo, fu inviato in Inghilterra dove giunse il 10 ottobre 1941. Successivamente lasciò il Regno Unito per raggiungere Malta dove arrivò il 9 giugno 1942. Il 3 luglio 1942 fu aggregato al “601 Squadrone RAF” con sede ad Alessandria in Egitto. Di Persio compì diverse coraggiose e riuscite azioni meritandosi vari encomi. Poi il 16 luglio 1942, il sergente di volo Di Persio alla guida di uno Spitfire (BR 459), decollò per una operazione di attacco ma si scontrò contro un aereo Hurricane del 33 Squadron che aveva ignorato le giuste indicazioni. Di Persio tentò disperatamente di evitare, senza riuscirci, l’impatto. Lo Spitfire si schiantò a terra e scoppiò in fiamme. Il sergente Di Persio morì all’istante.

Querino Di Persio aveva voluto sposare, prima di partire, il suo grande amore la canadese Maria Bryden. L’11 novembre del 1987 Secondina, la madre, fu insignita della prestigiosa “National Memorial Cross”. Secondina depose una corona alla base del “National War Memorial” per conto di tutte le madri che persero un figlio in Guerra. Secondina morì l’8 febbraio del 1989. Querino “Merino” Di Persio riposa nel “Alexandria (Chatby) Military Cemetery” di Alessandria d’Egitto. Il suo nominativo è riportato nel “ World War Book of Remembrance – Memorial Chamber” al Peace Tower di Ottawa.

