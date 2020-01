Diretta Impavida Ortona – Conad Reggio Emilia, ecco quando

In campo domani, domenica 12 gennaio alle 19 presso il palasport comunale di Ortona. La diretta dell’incontro valido per la 2° giornata del girone di ritorno

ORTONA – Una sconfitta, quella di Mondovì, che la Sieco vuole cancellare immediatamente. La possibilità arriva già domenica, quando tra le mura amiche farà capolino la Conad Reggio Emilia dell’ex Ludovico Dolfo. Anche i reggini sono reduci da una sconfitta, sebbene più pesante, in casa contro Cantù in un incontro delicatissimo nella “zona rossa” della classifica. Di fatto, Reggio è ora all’ultimo posto in classifica proprio in coabitazione con i carnefici canturini.



All’andata finì con la vittoria della SIECO per tre set a uno con Christoph Marks Top Scorer grazie ai 25 punti messi a segno. Rimane incerto l’utilizzo di Bibob da titolare in questa gara di ritorno ma il suo recupero procede spedito: «Tutto è in divenire», spiega a tal proposito Coach Nunzio Lanci. «Marks si sta allenando ogni giorno un po’ di più. Non vogliamo di certo rischiare e forzare i tempi ma il peggio sembrerebbe essere passato». E poi ancora: «Il girone di ritorno sarà molto più competitivo rispetto a quello di andata. Il tempo stringe e tutte le squadre sono a caccia di un obiettivo. Dai Play-Off alla salvezza, tutti hanno motivo per far voler far bene. Dobbiamo tenere alta la guardia senza sottovalutare gli avversari. Guai a pensare che si tratti di una gara agevole»

Dirigeranno l’incontro i signori Luciano Ubaldo (Chiaravalle) e Oranelli Alessandro (Spoleto). L’invito è dunque per domenica 12 gennaio alle ore 19.00 presso il palasport comunale di Ortona.

E se avete davvero fame di pallavolo, sempre ad Ortona ma mercoledì 15 gennaio va in scena la DEL MONTE COPPA ITALIA A2/A3 che vedrà impegnata la SIECO contro la forte formazione della Sarca Italia Chef Brescia.

Questo il programma completo della 2° giornata di ritorno:

Kemas Lampiel Santa Croce – Synergy Mondovì

Sieco Service Impavida Ortona – Conad Reggio Emilia

Pool Libertas Cantù – Materdominivolley.it Castellana Grotte

Emma Villas Aubay Siena – Sarca Italia Chef Brescia

Olimpia Bergamo – Peimar Calci

BCC Castellana Grotte – Geovertical Geosat Lagonegro.

Classifica: Siena 29, Calci 25, ORTONA 24, BCC Castellana 23, Bergamo 22, Brescia 21, Santa Croce 16, Lagonegro 14, Materdomini Castellana 13, Mondovì 11, Reggio Emilia 9, Cantù 9.