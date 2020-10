Quaresimale nella Giunta Regionale: il commento del sindaco di Campli

CAMPLI – “L’ingresso di Pietro Quaresimale in Giunta regionale è una buona notizia per la provincia di Teramo e, in particolare, per il Comune di Campli. Si tratta del riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni sul territorio ed un incarico che rispetta anzitutto la volontà popolare.

Sarà dunque una risorsa in più per il nostro Comune che continueremo a ben amministrare come fatto in questi anni. A Pietro va l’augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di Campli”. È quanto dichiara Federico Agostinelli, Sindaco di Campli.