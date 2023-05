“Quando la Natura Crea Benessere”: incontri e attività guidate

Il 6 e 7 maggio qualificazione Forest Bathing Center della Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF Gole del Sagittario

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Un fine settimana all’insegna del benessere quello del 6 e 7 maggio nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi. Si svolgeranno incontri e attività guidate all’interno del percorso intrapreso da mesi dall’Area Protetta per qualificarsi come Centro di Immersione Forestale. La qualificazione è erogata dall’Associazione Italiana di Medicina Forestale (A.I.Me.F.), la prima ad attivare la procedura di riconoscimento Ministeriale nel 2018, ottenendo le prime certificazioni E.C.M. per le immersioni forestali da essa condotte.

Per presentare il progetto e approfondirne gli aspetti il 6 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze nel palazzo del Municipio di Anversa degli Abruzzi ci sarà un incontro pubblico in cui interverranno in qualità di relatori, il Dott. Paolo Zavarella, medico e presidente A.I.Me.F. e la Dott.ssa Roberta Legnini, psicologa e psicoterapeuta coordinatrice del gruppo di lavoro di Eco psicologia dell’Ordine Abruzzo. Tra i saluti in apertura, il Sindaco Gianni di Cesare e Il Vicepresidente della Giunta Regionale, Emanuele Imprudente.

Il 7 maggio alle ore 9.00 presso le Sorgenti di Cavuto, sempre ad Anversa degli Abruzzi sarà invece il giorno dedicato all’immersione forestale, un’esperienza sensoriale in natura dove i partecipanti saranno guidati dagli esperti A.I.Me.F. L’immersione è dedicata ad un numero massimo di 30 persone, non sono previsti costi di partecipazione, ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo a riservagolesagittario@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp a 3205662061.

La Medicina Forestale è una branca emergente che opera all’interno della Medicina preventiva e della promozione della salute attraverso il contatto guidato con la Natura e in particolare con le aree boscate. È studiata e applicata da Esperti di Medicina Complementare, Medici e Psicologi. I suoi benefici sono stati riconosciuti dalle Nazioni Unite (FAO e UNEP) come fondamentali per la ripresa dopo i mesi di lockdown imposti per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Allo stesso modo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha indicato la terapia forestale come un servizio socio culturale nella bozza della strategia forestale 2020.

“La Riserva Naturale Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, istituita per tutelare specifiche valenza naturalistiche e culturali, fornisce al contempo una gamma di servizi fondamentali per il benessere umano – dichiara Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva – per questo si ritiene che l’inclusione della salute mentale e di altri aspetti della salute umana nella lista dei servizi ecosistemici forniti dall’Area Protetta costituisce un’ulteriore potente motivazione rispetto alle relative politiche di conservazione,”. “Ottenere una Qualificazione di questo tipo per la nostra Area Protetta – Aggiunge il Sindaco Gianni di Cesare – è un valore aggiunto, che si traduce e in importanti benefici individuali e positive prospettive di nuova forma di frequentazione ed eco turismo sostenibile, orientato alla promozione della salute delle persone grazie anche alle nostre guide appositamente formate, e perché no, con importanti ricadute economiche, per un’ area rurale montana come gli splendidi Borghi di Anversa degli Abruzzi e Castrovalva”.

Il weekend del benessere in Natura, rientra all’interno del Mese della Natura promosso dal WWF Italia.