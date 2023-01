Qualificazioni ai Campionati Mondiali U21 maschili di pallamano a Chieti

A Chieti arrivano sette nazionali: l’Italia sfida Croazia, Montenegro e Israele nel Gruppo A. Due posti per i Mondiali U21 in Germania e Grecia

CHIETI – Il 2023 della pallamano azzurra inizia da «La Casa della Pallamano» di Chieti. Nel centro tecnico federale, dal 6 all’8 gennaio prossimi, avrà luogo infatti il torneo di qualificazione ai Campionati Mondiali U21 maschili in programma nell’estate prossima tra Germania e Grecia. In campo naturalmente l’Italia che, da padrona di casa, sfiderà i pari età di Croazia, Montenegro e Israele con l’ambizione di conquistare il primo posto del Gruppo A e, con esso, uno storico accesso alla manifestazione iridata. A Chieti arriveranno però in tutto sette formazioni: nel Gruppo B spazio a Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca, anche loro chiamate in causa per un secondo lasciapassare verso i Mondiali. La manifestazione – che porterà sul territorio circa 300 tra atleti e addetti ai lavori – segnerà il ritorno di una Nazionale di pallamano a Chieti a distanza di appena due mesi dal successo dell’Italia femminile contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali assoluti del 2023.

ABRUZZO – Nella Nazionale U21 guidata da Boris Popovic, che già da ieri sera (martedì) ha iniziato gli allenamenti ne «La Casa della Pallamano», c’è anche la rappresentanza abruzzese dell’ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne originario di Teramo e punto di forza della squadra federale Campus Italia.

CALENDARIO E FORMULA – A Chieti il torneo si aprirà il 6 gennaio al ritmo di tre gare al giorno – sempre alle 15:00, alle 17:15 e alle 19:30 – per concludersi l’8 gennaio prossimo. L’Italia giocherà sempre l’incontro serale delle 19:30 e affronterà nell’ordine Montenegro, Israele e Croazia. Si qualificano ai Mondiali U21 le squadre che chiudono al primo posto il rispettivo girone.

GIORNO ORA GRUPPO PARTITA venerdì 6 gennaio h 15:00 Gruppo B Repubblica Ceca – Polonia h 17:15 Gruppo A Croazia – Israele h 19:30 Gruppo A Italia – Montenegro sabato 7 gennaio h 15:00 Gruppo B Norvegia – Repubblica Ceca h 17:15 Gruppo A Montenegro – Croazia h 19:30 Gruppo A Israele – Italia domenica 8 gennaio h 15:00 Gruppo B Polonia – Norvegia h 17:15 Gruppo A Montenegro – Israele h 19:30 Gruppo A Italia – Croazia

L’ingresso al centro tecnico federale è libero. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma ElevenSports.