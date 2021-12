Quaderno del Museo delle Ceramiche di Castelli, oggi la presentazione

CASTELLI – Oggi, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 17, sarà presentato presso la chiesa parrocchiale di Castelli il nuovo Quaderno del Museo delle Ceramiche di Castelli. La pubblicazione, in omaggio al recentemente scomparso Giovanni Giacomini, Presidente emerito del Museo di Castelli, annovera tra gli autori i maggiori studiosi nel campo dell’arte e dell’arte ceramica di tutta Italia e presenta anche una prefazione a cura di Timothy Wilson, curatore onorario dell’Ashmolean Museum dell’Università di Oxford. Tra gli autori che hanno partecipato alla stesura di questo eccezionale volume Lucia Arbace, Roberto Durigon, Fernando Filipponi, Carola Fiocco, Gabriella Gherardi, Giuseppe Matricardi, Maurizio Pace, Carmen Ravanelli Guidotti, Marco Vaccaro, Van Verrocchio e Riccardo Viganò. Il volume è stato realizzato grazie alla volontà e all’impegno dei due curatori Maurizio Pace e Roberto Durigon i quali, nel desiderio di onorare la memoria del compianto Giovanni Giacomini, sono riusciti a dar vita ad un’opera ambiziosa e di indubbio valore. La pubblicazione, che vuole dare seguito alle pubblicazioni periodiche del Museo interrotte da molti anni, si inserisce in un più ampio progetto dell’Amministrazione comunale di rilancio del Museo delle ceramiche e, più in generale, di una ricostruzione del borgo che passi principalmente dalla cultura.

