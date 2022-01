Nuovo punto di inclusione sociale a Montesilvano: ecco dove

Inaugura venerdì 14 gennaio alle ore 11 in via San Domenico un nuovo punto di inclusione sociale, oltre a quello situato in via Roma

MONTESILVANO – Crescono i servizi offerti dall’Azienda Speciale e cresce anche l’esigenza di avere nuovi spazi. Venerdì 14 gennaio alle ore 11 in via San Domenico si svolgerà l’inaugurazione del un nuovo punto di inclusione sociale, oltre a quello situato in via Roma. Alla presentazione dei nuovi locali parteciperanno il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni e il direttore dell’Azienda Speciale Eros Donatelli.

“Con l’incremento di alcuni servizi – spiega l’assessore Di Giovanni – e in parte anche per l’adeguamento alla normativa anti Codiv è nata l’esigenza di cercare, da parte dell’Azienda Speciale dei nuovi spazi, per questo motivo da venerdì sarà in funzione un nuovo punto d’informazione con l’orientamento ai servizi sociali del Comune e con la presenza di un’assistente sociale al fronte office e altri cinque che opereranno negli uffici interni. Il punto di 160 metri quadrati si trova in via San Domenico, alle spalle del Palazzo di Città, e si occuperà di fornire informazioni sul patto di inclusione per il reddito di cittadinanza, dei progetti utili alla collettività (Puc), del pronto intervento sociale e della presa in carico per i servizi socio assistenziali. Nella stessa area ci saranno anche un ufficio per i servizi delle politiche della casa, rivolto a coloro che hanno uno stato di emergenza abitativa e per i modelli di housing first e housing led. Inoltre, si offriranno informazioni sulle politiche attive del lavoro con assistenti sociali, che si occuperanno di orientare gli utenti per l’attivazione dei tirocini e per una ricerca attiva di un’occupazione. In via Roma resterà lo sportello anti violenza e quello della tutela per minori, mentre a breve in Dei Salentini aprirà un nuovo centro di supporto alle famiglie con sostegno alle capacità genitoriali, mediazione familiare ed altro”.

L’orario di apertura al pubblico del punto sociale in via San Domenico è lunedì-martedì-mercoledì-venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Le responsabili della nuova struttura sono le capo area Livia Bentivoglio e Federica Zorzi.